Hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 500.000 tấn lương thực

(TBTCO) - Tính đến ngày 15/11/2025, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhập kho dự trữ quốc gia 500.000 tấn lương thực năm 2025, gồm 420.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc.

Triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao

Theo lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 6/3/2025 về giao chỉ tiêu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025.

Ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước) cho hay, kết quả sau 3 lần tổ chức đấu thầu (1 lần đấu thầu rộng rãi và 2 lần mua sắm trực tiếp), các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu thành công tổng số 220.000 tấn gạo.

Nhằm bảo đảm tiến độ nhập kho, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã chủ động ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch giao hàng cụ thể; đồng thời theo dõi sát tiến độ, kịp thời kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện vận chuyển và tổ chức tiếp nhận, nhập kho đúng quy định.

Kiểm tra chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Đến hết ngày 28/6/2025, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã nhập kho dự trữ quốc gia 220.000 tấn gạo. Trong đó, có 6 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực: II, V, IX, XII, XIV và XV đã hoàn thành trước thời hạn nhập kho 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trước diễn biến bất lợi của thị trường lúa gạo trong và ngoài nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg, Cục Dự trữ Nhà nước đã nhanh chóng tham mưu Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung kế hoạch mua tăng 280.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia (gồm 200.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc).

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh cho biết, căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-CDT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025; Quyết định số 519/QĐ-CDT phê duyệt dự toán mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và Quyết định số 573/QĐ-CDT điều chỉnh dự toán mua bổ sung lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 để 15 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện tổ chức đấu thầu mua 200.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (tương ứng 171 gói thầu); giao 9 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện tổ chức đấu thầu mua 80.000 tấn thóc nhập kho (tương ứng với 97 gói thầu).

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ mua 500.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025, Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước luôn bám sát tiến độ, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra việc thực hiện hợp đồng tại các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, nhất là ở những địa bàn có điều kiện thời tiết, thị trường phức tạp.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thị trường và khối lượng nhiệm vụ được giao, sau đóng, mở thầu, lãnh đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các phòng nghiệp vụ và các điểm kho, chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, kho tàng, trang thiết bị, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, nhập hàng theo kế hoạch được giao.

Theo thông tin từ Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ, đến ngày 15/11/2025, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã hoàn thành mua bổ sung 280.000 tấn lương thực nhập kho dự trữ quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định của pháp luật về đầu thầu và đảm bảo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả kinh tế với tiêu chuẩn chất lượng, quy trình nhập kho và bảo quản đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả này thể hiện tinh thần nỗ lực, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời góp phần củng cố tiềm lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp khi có tình huống phát sinh.

Nỗ lực vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

Trong quá trình triển khai kế hoạch mua 500.000 tấn lương thực dự trữ quốc gia năm 2025, ngành Dự trữ Nhà nước có những thuận lợi khách quan, song cũng phải nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống, công tác mua gạo, thóc năm 2025 đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả ngân sách.

So với các năm trước, năm 2025 ghi nhận nhiều điểm thuận lợi mang tính quyết định. Ngay từ đầu năm, Cục Dự trữ Nhà nước đã tập trung chỉ đạo, phê duyệt nhanh chóng các quyết định phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đấu thầu, kịp thời điều chỉnh giá gói thầu sát với diễn biến thị trường.

Một điểm đáng chú ý trong công tác mua gạo dự trữ năm 2025 là đơn giá trung bình thấp hơn đáng kể so với các năm trước. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển quốc tế giảm, tỷ giá hối đoái ổn định và đặc biệt là nguồn cung trong nước dồi dào từ vụ Đông Xuân đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần kéo mặt bằng giá gạo thị trường xuống mức hợp lý, bảo đảm lợi ích cho ngân sách Nhà nước trong quá trình tổ chức mua hàng dự trữ quốc gia.

Bên cạnh thuận lợi, quá trình tổ chức mua gạo nhập kho cũng phát sinh một số khó khăn nhất định. Một số chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có nhiều điểm kho nằm tại nhiều vị trí địa lý rải rác, xa nhau, dẫn tới việc tổ chức lựa chọn nhà thầu lần đầu không đạt, buộc phải triển khai thêm các đợt lựa chọn tiếp theo.

Khó khăn thứ hai là trong công tác xác định, phê duyệt giá. Theo quy định tại Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), đối với hàng dự trữ quốc gia được mua theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Nhà nước không áp dụng giá mua tối đa như trước. Sự thay đổi này kéo theo việc quy trình xây dựng giá gói thầu, dự toán gói thầu mua gạo năm 2025 có nhiều điểm mới so với các năm trước.

Theo đánh giá chung của các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực, so với đợt mua nhập kho dự trữ quốc gia 220.000 tấn gạo Đông Xuân năm 2025, trong đợt triển khai kế hoạch mua bổ sung lương thực nhập kho dự trữ quốc gia, tiến độ nhập lương thực của các đơn vị bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết.

Năm 2025, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 liên tiếp xảy ra nhiều cơn bão, hoàn lưu bão gây ra mưa lớn, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong suốt thời gian xảy ra mưa bão, các điểm kho phải dừng nhập hàng để phòng chống bão, bảo đảm an toàn về tài sản và hàng hóa cũng như đảm bảo về chất lượng hàng nhập kho.

Ngoài ra, về phía khách hàng, do mưa bão, kho chứa hàng bị ngập lụt, tàu chở hàng phải cập cảng nhiều nơi để trú bão..., cũng gây khó khăn cho công tác mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, ngành Dự trữ Nhà nước đã nỗ lực, tìm cách khắc phục, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.