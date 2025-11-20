Việt Nam và Algeria ký kết Phụ lục Nghị định thư về xử lý nợ tổng thể giữa hai Chính phủ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung và ông Kamel Meraghni, Tổng Thư ký Bộ Tài chính Algeria đã ký kết văn kiện xử lý tổng thể khoản nợ song phương tồn đọng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Algeria.

Trong lịch trình làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Algeria, bên cạnh các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa, lễ ký kết văn kiện xử lý khoản nợ song phương là nội dung quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đỗ Thành Trung và Tổng Thư ký Bộ Tài chính Algeria Kamel Meraghni ký kết Nghị định thư về xử lý nợ tổng thể.

Lễ ký diễn ra ngay sau cuộc hội đàm chính thức giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sifi Ghrieb tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Algiers, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Việc ký kết văn kiện nêu trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong xử lý các tồn đọng tài chính kéo dài hơn hai mươi năm giữa hai quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính còn mở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của cả hai bên hướng tới quan hệ đối tác thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai./.