Thuế TP. Huế triển khai “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”

(TBTCO) - Ngày 11/11, Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, đơn vị tư vấn kế toán, đại lý thuế và các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Thuế TP. Huế và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, cùng đại diện các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế, đại diện các ngân hàng thương mại và đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán trên địa bàn TP. Huế.

Ban lãnh đạo Thuế TP. Huế phát biểu, trao đổi và thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã triển khai toàn văn Kế hoạch số 1049/KH-HUE ngày 7/11/2025 về “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Ban lãnh đạo Thuế TP. Huế đã trao đổi và thảo luận về giải pháp tăng cường công tác truyền thông, tư vấn và hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các đối tác đồng hành để đảm bảo việc triển khai kế hoạch đạt hiệu quả cao, thuận lợi và đồng bộ.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết.

Cũng tại hội nghị, Thuế TP. Huế đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, các ngân hàng thương mại, cùng các đơn vị tư vấn kế toán và đại lý thuế trên địa bàn. Hoạt động ký kết thể hiện sự đồng hành, cam kết hợp tác lâu dài giữa cơ quan thuế và các tổ chức liên quan, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế./.