Thuế tỉnh Phú Thọ ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(TBTCO) - Để hướng dẫn, hỗ trợ tốt nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi và thực hiện từ hộ thuế khoán sang hộ kê khai, Thuế tỉnh Phú Thọ và các nhà cung cấp giải pháp gồm: Viettel - Chi nhánh Phú Thọ, Công ty Cổ phần Misa, VNPT Phú Thọ, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams đã ký kết thỏa thuận hợp tác hướng dẫn chính chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp.

Theo thỏa thuận hợp tác, các đơn vị tập trung vào những nội dung cốt lõi là: Tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế; tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn; cung cấp tài liệu để hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách thuế mới, cách thức kê khai thuế, nộp thuế và quy trình sử dụng hóa đơn điện tử.

Cung cấp các giải pháp công nghệ, phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số với chi phí ưu đãi nhất cho hộ kinh doanh. Bố trí đội ngũ kỹ thuật viên phối hợp chặt chẽ với các thuế cơ sở trên địa bàn để hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh, đặc biệt quan tâm đến các hộ kinh doanh lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ. Tổ chức các kênh thông tin, phiên hỏi đáp định kỳ để giải quyết kịp thời khó khăn phát sinh trong quá trình chuyển đổi hộ thuế khoán sang hộ kê khai, chuyển đổi số...

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, với năng lực công nghệ của Viettel, VNPT, Misa, Softdreams và sự quyết tâm, nỗ lực của ngành Thuế Phú Thọ, việc thực hiện thỏa thuận hợp tác sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, giúp các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoàn thành lộ trình chuyển đổi số thành công trước thời hạn 1/1/2026.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ mong rằng, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh quán triệt tinh thần, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp Viettel, VNPT, Misa, Softdreams triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết. Các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực tìm hiểu, chủ động tham gia các chương trình hỗ trợ, sớm tiếp cận và ứng dụng các công cụ số vào hoạt động kinh doanh./.