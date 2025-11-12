Dù chịu tác động mạnh từ biến động thương mại quốc tế và nhu cầu nhập khẩu sụt giảm, Chi cục Hải quan khu vực XIII vẫn nỗ lực duy trì kết quả thu ngân sách khả quan. Trong 10 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách của đơn vị đạt gần 2.665 tỷ đồng, cho thấy sự điều hành linh hoạt, quyết liệt và giữ vững kỷ cương tài chính.

Thu ngân sách tháng 10 tăng 21,3%, nhập khẩu sụt giảm

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn chịu ảnh hưởng từ biến động thị trường, Chi cục Hải quan khu vực XIII vẫn ghi nhận kết quả thu ngân sách tích cực. Từ ngày 15/9 đến 14/10, tổng thu ngân sách đạt 333 tỷ đồng, tăng 21,3% so với tháng trước, tương ứng tăng 58,49 tỷ đồng, cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của Chi cục trong việc giữ vững nguồn thu giữa thời điểm khó khăn.

Tính đến giữa tháng 10, lũy kế thu ngân sách đạt gần 2.665 tỷ đồng, bằng khoảng 62,9% dự toán được giao và 59,5% chỉ tiêu phấn đấu, đồng thời giảm 28,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu thu, thuế giá trị gia tăng (VAT) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.924 tỷ đồng, song giảm 31,84% so với cùng kỳ năm trước. Thuế xuất khẩu đạt gần 302 tỷ đồng, tăng 18,37%, phản ánh tín hiệu phục hồi ở một số nhóm hàng xuất khẩu. Ngược lại, thuế nhập khẩu giảm 21,97%, còn khoảng 279 tỷ đồng, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đạt 365 triệu đồng, giảm tới 99,8%.

Nguồn thu ngân sách tại hai địa bàn Khánh Hoà và Lâm Đồng chủ yếu là than đá, khoáng sản xuất khẩu,...Ảnh: Lạc Nguyên

Tại hai địa bàn trọng điểm, Khánh Hòa mang lại gần 174 tỷ đồng trong tháng, giảm 15,7%, còn Lâm Đồng đạt 159 tỷ đồng, tăng mạnh 132,2% so với tháng trước. Sự tăng trưởng tại Lâm Đồng phần nào bù đắp được mức giảm của Khánh Hòa, giúp hạn chế đà sụt giảm chung.

Nguyên nhân lớn nhất khiến thu ngân sách giảm so với năm 2024 xuất phát từ sự sụt giảm mạnh của nhóm hàng xăng dầu nhập khẩu, vốn là nguồn thu chủ lực tại Khánh Hòa.

Trong năm 2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ nhập ba lô dầu Diesel 0,001%, mang lại 53 tỷ đồng tiền thuế, giảm 94% (tương đương 826 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024. Cả sản lượng lẫn kim ngạch đều giảm mạnh, lượng nhập chỉ còn 33.353 tấn (giảm 89,4%), kim ngạch khoảng 23,2 triệu USD (giảm 90,8%).

Cùng với đó, nhiều nhóm hàng công nghiệp khác cũng giảm đáng kể. Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá chỉ đạt 228,35 tỷ đồng, giảm gần 31% (tương đương 102,39 tỷ đồng); than đá đạt 667,39 tỷ đồng, giảm 15,42% (tương đương 121,70 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024. Những con số này cho thấy sức mua trong nước và hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng.

Tại Lâm Đồng, tình hình tương tự khi các mặt hàng than đá, dầu nhập khẩu và khoáng sản xuất khẩu – vốn là trụ cột nguồn thu đều sụt giảm. Năm 2025, nhu cầu nhập dầu giảm mạnh do tác động của chiến tranh thương mại quốc tế và biến động thị trường trong nước. Công ty CP Tập đoàn Dương Đông, một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn, chỉ còn nộp 9,64 tỷ đồng, giảm tới 188,11 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong khi thu từ than đá cũng giảm thêm 49,32 tỷ đồng.

Siết chặt kỷ cương thuế, tăng cường chống buôn lậu và cải cách hành chính

Không chỉ đối mặt với thách thức từ nguồn thu sụt giảm, Chi cục Hải quan khu vực XIII còn phải xử lý lượng nợ đọng thuế đáng kể. Đến giữa tháng 10/2025, số nợ thuế còn lại là 69,15 tỷ đồng, giảm 8,25% so với cuối năm 2024. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hồi được 6,83 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là Công ty TNHH Enercon Việt Nam nộp 5,48 tỷ đồng, Công ty Trung Nam nộp 1 tỷ đồng, cùng các doanh nghiệp khác nộp phần nhỏ còn lại.

Theo Quyết định 357/QĐ-CHQ, Cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ cho Chi cục là 30,14 tỷ đồng. Đến nay, kết quả thực hiện đạt 20,87%, cho thấy công tác thu hồi nợ vẫn được triển khai kiên trì, từng bước tháo gỡ khó khăn cho ngân sách.

Song song đó, lực lượng kiểm soát hải quan duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tính từ đầu năm, Chi cục đã thực hiện 1.794 lượt tuần tra, đạt 102% kế hoạch, phát hiện, xử lý 38 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 3 vụ với 52,36 triệu đồng, ấn định thuế 1 vụ với 257,82 triệu đồng, tổng nộp ngân sách 310,18 triệu đồng.

Trong công tác kiểm tra sau thông quan, đơn vị tiến hành 3 vụ kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, tổng số tiền ấn định và xử phạt 443 triệu đồng, trong đó có vụ Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn đã nộp đủ số tiền 446,95 triệu đồng bị ấn định thuế.

Cùng với công tác thu và chống thất thu, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, đơn vị tiếp nhận và giải quyết 10.216 hồ sơ thủ tục hải quan, đạt 100% đúng hạn, thể hiện hiệu quả trong cải cách quy trình nghiệp vụ.

Các chương trình hiện đại hóa hải quan cũng được triển khai đồng bộ. Chi cục đã tập huấn hệ thống Ecus6, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, tham gia nhiều hội nghị chuyên đề về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số do Cục Hải quan tổ chức. Đây là nền tảng quan trọng giúp công tác quản lý, giám sát hàng hóa ngày càng minh bạch, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số toàn ngành.

Chi cục Hải quan khu vực XIII đang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ảnh: Lạc Nguyên

Những tháng cuối năm, Chi cục cho biết, tiếp tục xác định tăng cường giám sát quản lý, siết chặt công tác thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục, hướng tới mục tiêu vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa góp phần xây dựng hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp./.