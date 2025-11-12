Thuế tỉnh Hà Tĩnh làm việc không ngày nghỉ, hỗ trợ 24h để hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định thời điểm từ nay đến hết năm, cán bộ thuế sẽ không có ngày nghỉ, hỗ trợ 24/24h để hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, thời gian từ 1/11 đến 30/12. Theo đó, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai để hỗ trợ Thuế cơ sở. Với thông điệp “60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, ngành thuế đang từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thu, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô và hội nhập nền kinh tế số.

Đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”. Ảnh: Thuế Hà Tĩnh

Ngay trong những ngày đầu chiến dịch, 6 đơn vị Thuế cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng hộ”. Mỗi cán bộ thuế chủ động tiếp cận và hướng dẫn từng hộ kinh doanh cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ; đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; kê khai, nộp thuế điện tử tại các ứng dụng ngành thuế; theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ.

Thực hiện chỉ đạo của Thuế tỉnh, đại diện Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo, gửi công văn cho UBND các xã về việc phối hợp triển khai chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh cũng thành lập ban chỉ đạo và 14 tổ công tác để triển khai nhiệm vụ ở 14 xã thuộc địa bàn quản lý.

Ông Trần Chiến Thắng - Phó Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đang quản lý trên 10.000 hộ kinh doanh, hiện nay, khối lượng công việc rất nhiều nên xác định thời điểm từ nay đến hết năm, cán bộ thuế sẽ không có ngày nghỉ, hỗ trợ 24/24h để triển khai chuyển đổi theo đúng lộ trình.

“Để chiến dịch đạt thành công, cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương trong công tác phối hợp cùng với ngành thuế trong công tác chuyển đổi” - Phó Trưởng Thuế cơ sở 2 tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Nhằm đảm bảo thành công trong công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung rà soát và phân loại hộ kinh doanh theo ngưỡng doanh thu phục vụ công tác quản lý.

Số liệu rà soát của Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, đến ngày 7/11, toàn tỉnh có 54.619 hộ kinh doanh thực tế có hoạt động. Trong đó, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm chiếm đến 37.695 hộ; nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 - 200 triệu đồng/năm chiếm 7.371 hộ; còn lại là nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm.

Để hoàn thành chuyển đổi từ khoán sang kê khai, đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho rằng cần sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành liên quan; đặc biệt là sự đồng thuận của 69 xã, phường và cộng đồng hộ kinh doanh. Việc chuyển đổi mở ra một bước tiến lớn, hướng tới quản trị minh bạch, số hóa toàn diện và phát triển bền vững cho kinh tế hộ cá thể, tư nhân trên địa bàn./.