Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP. Hải Phòng và Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đấu tranh, phát hiện vụ vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Tang vật vụ việc được cơ quan chức năng thu giữ điều tra. Ảnh: CTVAH

Trước đó, ngày 12/3, tại ga quốc tế đến, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép tổng cộng gần 7 kg hàng hóa nghi là vàng, tương đương khoảng 186 lượng, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan hải quan, thủ đoạn của các đối tượng là mang, đeo trực tiếp trên người hoặc cất giấu trong giày nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát.

Sau khi kiểm tra ban đầu, các lực lượng đã thống nhất di lý toàn bộ đối tượng cùng tang vật để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.