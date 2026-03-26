Thuế - Hải quan

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Song Linh
08:47 | 26/03/2026
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan phối hợp Công an phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay Cát Bi, với thủ đoạn cất giấu tinh vi trên người và trong giày. Vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP. Hải Phòng và Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đấu tranh, phát hiện vụ vận chuyển trái phép vàng qua đường hàng không.

Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7kg vàng qua sân bay Cát Bi
Tang vật vụ việc được cơ quan chức năng thu giữ điều tra. Ảnh: CTVAH

Trước đó, ngày 12/3, tại ga quốc tế đến, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép tổng cộng gần 7 kg hàng hóa nghi là vàng, tương đương khoảng 186 lượng, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan hải quan, thủ đoạn của các đối tượng là mang, đeo trực tiếp trên người hoặc cất giấu trong giày nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát.

Sau khi kiểm tra ban đầu, các lực lượng đã thống nhất di lý toàn bộ đối tượng cùng tang vật để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Song Linh
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

Xuất khẩu tăng hơn 17%, thương mại nửa đầu tháng 3 khởi sắc mạnh

(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

(TBTCO) - Qua công tác tuyên truyên, hỗ trợ của cơ quan thuế, hộ kinh doanh biết được về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu… Hộ kinh doanh đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế.
Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực Móng Cái đạt hơn 3,3 tỷ USD

(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

(TBTCO) - Diễn đàn "Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Hải quan khu vực IV đối thoại doanh nghiệp: Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc cải cách

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Hải Phòng: Hải quan tham gia triệt phá vụ vận chuyển gần 7 kg vàng qua sân bay Cát Bi

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu