Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

Sẵn sàng trả lời cụ thể từng câu hỏi, vướng mắc

Cục Thuế cho biết, nhằm giúp bà con khối tiểu thương có thể dễ dàng, thuận lợi thực hiện kê khai thuế, chấp hành tuân thủ thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng vì sự phát triển chung của đất nước, Cục Thuế triển khai chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội nhằm hướng dẫn về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế cho hộ kinh doanh.

Chương trình có thời lượng khoảng 60 phút sẽ được phát sóng vào khung giờ từ 20h00’ đến 21h00’ vào các tối ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hằng tuần và được phát lại vào khung giờ từ 11h00’ đến 12h00’ vào các buổi trưa ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần.

Lịch phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế.

Theo Cục Thuế, đây là những khung giờ rất phù hợp với đại bộ phận bà con tiểu thương, bởi trong một ngày kinh doanh bình thường, một hộ kinh doanh có thể phát sinh rất nhiều giao dịch khác nhau, vì vậy phát sóng trong khoảng thời gian từ 11h00’ đến 12h00’ là thời gian hầu hết bà con có thể tranh thủ xem được chương trình trong lúc tạm nghỉ để ăn cơm trưa; buổi tối với khung giờ từ 20h00’ đến 21h00’ là thời điểm nhiều hộ kinh doanh đã cơ bản hoàn tất các công việc trong ngày và cùng gia đình ăn cơm tối.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, với tinh thần “phục vụ” được quán triệt và triển khai rất quyết liệt trong toàn ngành Thuế, việc Cục Thuế triển khai chương trình và chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường hướng dẫn hỗ trợ bà con tiểu thương với tinh thần và trách nhiệm cao nhất đang tạo ra một không khí thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm 2026 thông qua các chiến dịch được phát động tại các Thuế tỉnh, thành phố như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Thọ, Hải Phòng, Điện Biên, Cần Thơ,…

Theo Ban Chính sách (Cục Thuế), thực tế cho thấy, bên cạnh việc Thuế các tỉnh, thành phố vào cuộc hướng dẫn theo phương pháp “thực chiến” cầm tay chỉ việc cụ thể cách thức kê khai, quyết toán, hoàn thuế,… thì tại Cục Thuế, bên cạnh chương trình hướng dẫn chủ yếu tập trung vào việc hướng dẫn, hỗ trợ bà con những chính sách, phương pháp kê khai, tính thuế mới. Cục Thuế sẵn sàng tiếp nhận và trả lời cụ thể những câu hỏi, vướng mắc của bà con được gửi đến trực tiếp qua hệ thống email, trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và comment (tương tác) trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế.

Các nội dung hỏi sẽ được các biên tập viên tiếp nhận biên soạn nội dung trả lời theo hướng dễ hiểu nhất và được trả lời trực tiếp ngay trên chương trình phát sóng kế tiếp để bà con không phải đợi lâu. Đồng thời, những nội dung đã được Cục Thuế trả lời chính thức sẽ được chuyển cho các Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở làm căn cứ (cẩm nang) để hướng dẫn và hỗ trợ bà con tiểu thương trên địa bàn quản lý.

Giúp việc tuân thủ pháp luật thuế trở nên đơn giản

Theo đại diện Cục Thuế, trong quá trình quản lý, cơ quan thuế đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cơ bản của hầu hết hộ kinh doanh, nhất là các hộ kinh doanh trên nền tảng số, đó là từ buổi sáng đến trưa các hộ kinh doanh bán hàng và nhận thêm các đơn chuyển khoản, đến buổi chiều lại có thêm đơn hàng từ các nền tảng online. Doanh thu phát sinh liên tục, đến từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều hình thức thanh toán khác nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào các khoản thu này cũng được ghi chép lại đầy đủ. Nhiều hộ kinh doanh vẫn có thói quen ghi nhớ trong đầu hoặc ghi chép rời rạc vào các nguồn khác nhau như sổ tay, giấy nháp, tin nhắn điện thoại,… và khi cần tổng hợp lại, các thông tin này thường không đầy đủ, thiếu tính hệ thống và khó kiểm soát.

Có những trường hợp việc ghi chép chỉ mang tính chất tạm thời, không được duy trì đều đặn. Việc này khiến cho số liệu giữa các ngày không có sự liên kết, khó theo dõi được sự biến động của doanh thu theo thời gian. Bên cạnh đó, cùng với việc các hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng sang các kênh bán hàng online khiến số lượng giao dịch tăng lên, việc không có một phương thức ghi chép thống nhất sẽ khiến thông tin bị phân tán.

Chương trình hỗ trợ trực tuyến được Cục Thuế triển khai với mong muốn sẽ góp thêm một kênh thông tin về giải đáp chính sách và hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, từng bước để bà con tiểu thương làm quen và thực hiện tốt, từ đó lan tỏa tinh thần chấp hành tuân thủ thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đẳng vì sự phát triển chung của đất nước.

Thực tế, doanh thu có thể nằm ở nhiều nơi: tiền mặt tại cửa hàng, chuyển khoản qua ngân hàng, ví điện tử, hoặc các nền tảng thương mại điện tử. Nếu các nguồn doanh thu không được tổng hợp lại một cách đầy đủ, hộ kinh doanh sẽ không có được một bức tranh tổng thể và không thể theo dõi chính xác doanh thu thực tế của mình.

Ban Nghiệp vụ thuế cho rằng, trong một số trường hợp, việc ghi chép chưa phản ánh rõ nội dung giao dịch. Các khoản thu được ghi lại nhưng thiếu thông tin cụ thể, dẫn đến khó phân biệt nguồn thu, khó theo dõi từng hoạt động kinh doanh. Việc thiếu một thói quen ghi chép rõ ràng và thường xuyên cũng khiến cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu trở nên khó khăn khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, khi không có số liệu đầy đủ và chính xác, hộ kinh doanh sẽ gặp nhiều hạn chế trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh của mình. Việc xác định doanh thu theo từng ngày, từng tháng hoặc đánh giá hiệu quả kinh doanh cũng trở nên thiếu cơ sở.

“Trong khi đó, thực tế chỉ cần có một phương thức ghi chép đơn giản, thống nhất và duy trì đều đặn, toàn bộ doanh thu phát sinh hoàn toàn có thể được kiểm soát một cách rõ ràng và minh bạch. Từ những thực tế trên đã chỉ ra rằng, việc kê khai thuế và ghi chép sổ kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của hộ kinh doanh” - Ban Nghiệp vụ thuế chia sẻ thông tin.

Theo Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế), bên cạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh về các chính sách thuế và phương pháp kê khai thuế mới, từ đó để công tác tuân thủ trở nên đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ theo quy định thì hiện cũng có nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp ứng dụng hỗ trợ kê khai và sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng thương mại đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh có thể thực hiện được các phương pháp mới./.