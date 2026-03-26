Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế

Triển khai cụ thể đến từng hộ kinh doanh

Với phương châm “Lấy hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm trung tâm để phục vụ; đặt mình vào hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời mọi vướng mắc; cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế”, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã và đang phối hợp cùng các ngân hàng thương mại, UBND các xã và các nhà cung cấp giải pháp tích cực triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định mới.

Hiện nay, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đang quản lý thuế 5.123 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động tại 17 xã. Trong tổng số hộ kinh doanh đang quản lý, có 660 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thuộc diện phải kê khai, nộp thuế, chiếm 13% tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Công chức Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh các bước kê khai, nộp thuế qua điện thoại.

Mặc dù số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không quá lớn nhưng địa bàn quản lý thuế lại rất rộng và dàn trải, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã triển khai đến 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cài đặt và thao tác thành tạo ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với các ngân hàng thương mại hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở tài khoản ngân hàng, với số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thông báo số tài khoản kinh doanh đến cơ quan thuế đạt 80% số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử phục vụ công tác kê khai, nộp thuế đạt gần 80% số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; 100% các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, tiếp cận các chính sách thuế mới.

Ông Nguyễn Quốc Hà - Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cho biết, để có được kết quả trên, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC hướng dẫn và Kế hoạch triển khai 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai đến hộ kinh doanh, đến từng tổ, từng công chức; phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ địa bàn theo từng xã.

Thuế cơ sở 3 cũng tăng cường tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan và hướng dẫn của Thông tư số 18/2026/TT-BTC đến người nộp thuế nói chung và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn nắm bắt được và thực hiện theo quy định mới.

Đồng thời, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và fanpage của đơn vị; tạo nhóm zalo của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để gửi tài liệu, văn bản chính sách trực tiếp và tương tác hai chiều.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã để tuyên truyền chính sách thuế mới trên Đài phát thanh của xã đến các khu dân cư; phối hợp trong công tác tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh về chính sách thuế; đối chiếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do cơ quan thuế đang quản lý với dữ liệu Phòng kinh tế cấp giấy phép kinh doanh.

Tạo sự yên tâm, tin tưởng cho hộ kinh doanh

Ngoài ra, Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các hội nghị phổ biến, hỗ trợ kê khai, nộp thuế; giải đáp vướng mắc trong kê khai, nộp thuế; phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để mở tài khoản kinh doanh cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp để cung cấp hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh.

Một trong những biện pháp đã đem lại kết quả tích cực trong công tác hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế là Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã thực hiện phân nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để tổ chức đối thoại, tập huấn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc.

Cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đoan Hùng Phú Thọ II hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản.

Ông Nguyễn Quốc Hà cho biết thêm, do hiện tại trên địa bàn quản lý thuế không có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, nên Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hỗ trợ kê khai, nộp thuế cho những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 50 tỷ đồng kê khai, nộp thuế.

Lý do đơn vị ưu tiên, tập trung hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có ngưỡng doanh thu này là theo quy định các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện kê khai theo quý, chậm nhất ngày 30/4/2026.

Số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/1 năm sẽ tiếp tục được Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về thuế trong những ngày tới.

“Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, các nhà cung cấp giải pháp duy trì hoạt động thông suốt và an toàn các dịch vụ có liên quan đến kê khai, nộp thuế, tạo sự yên tâm, tin tưởng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế’ - ông Nguyễn Quốc Hà - Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Phú Thọ cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế; đảm bảo 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tiếp cận tốt nhất các chính sách, pháp luật về thuế để thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, trong thời gian tới, để giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế, nộp thuế thành thạo, thuần thục, thông suốt, đúng quy định, ông Nguyễn Quốc Hà cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn và hỗ trợ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế, nộp thuế điện tử.

Tiếp tục cập nhật, quản lý thông tin hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong đăng ký, thực hiện nghĩa kê khai, nộp thuế theo quy định, không bỏ sót hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu phải nộp thuế; đảm bảo công bằng, minh bạch trong kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước./.