Thuế - Hải quan

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Văn Tuấn
10:50 | 25/03/2026
(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
Được xuất hóa đơn gộp với những đơn hàng nhỏ lẻ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cho phép hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng/lần bán hàng hóa, dịch vụ được lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày.

Quy định này áp dụng trong trường hợp người mua là cá nhân và không có nhu cầu lấy hóa đơn. Khi đó, thay vì phải lập hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ lẻ phát sinh trong ngày, hộ kinh doanh có thể tổng hợp toàn bộ doanh thu từ các giao dịch này để lập một hóa đơn điện tử vào cuối ngày.

Bộ Tài chính đề xuất cho phép hộ, cá nhân kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Ảnh: TN

Tuy nhiên, người bán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đồng thời lưu trữ dữ liệu chi tiết của từng giao dịch và cung cấp bảng tổng hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trong trường hợp người mua đề nghị xuất hóa đơn, hộ kinh doanh vẫn phải lập để giao theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm:

Một là, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, trừ trường hợp người mua yêu cầu, thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Ba là, đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

Bốn là, các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm (bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh.

Năm là, các trường hợp theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, gồm: hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh trong một cơ sở kinh doanh…

Giảm thủ tục hành chính, chi phí cho hộ kinh doanh

Nêu quan điểm về đề xuất này của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín đồng tình và rất tán thành với chủ trương hộ kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử, ngoại trừ hộ kinh doanh có doanh thu không phải nộp thuế.

Ông Được cho biết, tại văn bản góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn đối với hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín có đề xuất sửa quy định áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Lập hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày giúp giảm đáng kể chi phí cho hộ kinh doanh

Việc cho phép lập hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, hạn chế khối lượng thao tác lập hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ, đồng thời vẫn đảm bảo cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác giám sát, quản lý thuế khi cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín

Theo đề xuất của ông Được, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán đã thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế thì được lập hóa đơn theo kỳ đối soát (tháng) chậm nhất không quá 7 ngày “trừ trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn” tương tự các trường hợp được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông, quy định này không ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo tính công bằng, bình đẳng, tạo sự cạnh tranh, minh bạch khi doanh thu, thuế đã được kiểm soát và thu qua sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, chính sách này được áp dụng sẽ giảm được lượng lớn thủ tục hành chính cũng như chi phí sử dụng, bảo quản hóa đơn của hộ kinh doanh cũng như tài nguyên lưu trữ dữ liệu của đất nước trong bối cảnh nền kinh tế số. Thực hiện quy định này vẫn đảm bảo quyền và bảo vệ người tiêu dùng khi họ có nhu cầu được nhận hóa đơn để chứng minh quyền sở hữu hoặc tham gia các chương trình xổ số hóa đơn may mắn hoặc các nhu cầu khác có liên quan.

Cùng với đó, cần quy định các giao dịch nhỏ, lẻ có giá trị thấp mà khách hàng không có yêu cầu nhận hóa đơn, thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng trong ngày, chính sách này áp dụng tương tự quy định giá trị hóa đơn dưới 200.000 đồng được tổng hợp lập một hóa đơn vào cuối ngày trừ trường hợp khách hàng yêu cầu như trước đây tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cũng theo ông Được, thực hiện quy định này ít nhiều ảnh hưởng đến tính tuân thủ của người nộp thuế. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế cũng như tính thuận tiện của chính sách này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, đặc biệt là mức chi phí sử dụng hóa đơn điện tử còn cao, trình độ, nhận thức pháp luật của hộ kinh doanh còn hạn chế cũng như các giao dịch kinh tế quá nhỏ…, gây lãng phí, chi phí xã hội không cần thiết.

Do đó, cần nghiên cứu kỹ mức giá trị trên mỗi hóa đơn được lập tổng vào cuối ngày theo chính sách này, có thể là 50.000 đồng/hóa đơn tương ứng với mức thuế thu nhập cá nhân được miễn nộp sau quyết toán thuế của người nộp thuế hoặc giá trị khác sau khi được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nêu quan điểm từ góc độ người làm kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh Bánh cuốn Bà Hoành - tại số 66 phố Tô Hiến Thành, TP. Hà Nội cho biết, do bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, mỗi suất bánh cuốn chỉ 30.000 - 40.000 đồng, người tiêu dùng thường không yêu cầu xuất hóa đơn và cũng thường xuyên bán qua ứng dụng giao đồ ăn, cuối ngày mới được chuyển tiền về tài khoản; mỗi ngày có đến hơn 200 đơn hàng, nếu xuất hóa đơn cho từng đơn hàng, thì chi phí và công sức xuất hóa đơn rất lớn. Vì vậy, chủ trương cho xuất hóa đơn gộp theo đề xuất của Bộ Tài chính sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho hộ kinh doanh.

Tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn

Theo Bộ Tài chính, việc đưa ra quy định cho phép hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng/lần bán hàng hóa, dịch vụ được lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ như bán lẻ hàng tiêu dùng, đồ ăn, dịch vụ quy mô nhỏ…, nơi các giao dịch giá trị thấp nhưng phát sinh với tần suất rất lớn.
Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
APA: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa để triển khai

(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

(TBTCO) - Sáng 24/3, Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 cho khoảng 200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường do đơn vị quản lý.
Hải quan tăng cường tuần tra xăng dầu cửa khẩu, cảng biển

(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

Doanh nghiệp điện trước các biến số mới

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

EU to mobilise over $1 billion for major infrastructure projects in Vietnam

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Tiết kiệm năng lượng, tăng dự trữ để đứng vững trước biến động toàn cầu

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Xử lý trụ sở dôi dư, phát huy nguồn lực tài sản công

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

BIWASE hạ giá chào bán cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.160 tỷ đồng

BIWASE hạ giá chào bán cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.160 tỷ đồng

NIC partners with TU Berlin to boost Vietnam innovation ties

NIC partners with TU Berlin to boost Vietnam innovation ties

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 23/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần đi ngang

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

Ngày 24/3: Giá bạc bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu