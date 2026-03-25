Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn theo ngày

Được xuất hóa đơn gộp với những đơn hàng nhỏ lẻ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cho phép hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng/lần bán hàng hóa, dịch vụ được lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày.

Quy định này áp dụng trong trường hợp người mua là cá nhân và không có nhu cầu lấy hóa đơn. Khi đó, thay vì phải lập hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ lẻ phát sinh trong ngày, hộ kinh doanh có thể tổng hợp toàn bộ doanh thu từ các giao dịch này để lập một hóa đơn điện tử vào cuối ngày.

Bộ Tài chính đề xuất cho phép hộ, cá nhân kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ. Ảnh: TN

Tuy nhiên, người bán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đồng thời lưu trữ dữ liệu chi tiết của từng giao dịch và cung cấp bảng tổng hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trong trường hợp người mua đề nghị xuất hóa đơn, hộ kinh doanh vẫn phải lập để giao theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm:

Một là, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Hai là, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, trừ trường hợp người mua yêu cầu, thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Ba là, đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

Bốn là, các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm (bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh.

Năm là, các trường hợp theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP, gồm: hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh trong một cơ sở kinh doanh…

Giảm thủ tục hành chính, chi phí cho hộ kinh doanh

Nêu quan điểm về đề xuất này của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín đồng tình và rất tán thành với chủ trương hộ kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử, ngoại trừ hộ kinh doanh có doanh thu không phải nộp thuế.

Ông Được cho biết, tại văn bản góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn đối với hộ kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín có đề xuất sửa quy định áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Lập hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày giúp giảm đáng kể chi phí cho hộ kinh doanh Việc cho phép lập hóa đơn tổng hợp vào cuối ngày sẽ giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, hạn chế khối lượng thao tác lập hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ, đồng thời vẫn đảm bảo cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác giám sát, quản lý thuế khi cần thiết. Ông Nguyễn Văn Được - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín

Theo đề xuất của ông Được, hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán đã thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế thì được lập hóa đơn theo kỳ đối soát (tháng) chậm nhất không quá 7 ngày “trừ trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn” tương tự các trường hợp được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo ông, quy định này không ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo tính công bằng, bình đẳng, tạo sự cạnh tranh, minh bạch khi doanh thu, thuế đã được kiểm soát và thu qua sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, chính sách này được áp dụng sẽ giảm được lượng lớn thủ tục hành chính cũng như chi phí sử dụng, bảo quản hóa đơn của hộ kinh doanh cũng như tài nguyên lưu trữ dữ liệu của đất nước trong bối cảnh nền kinh tế số. Thực hiện quy định này vẫn đảm bảo quyền và bảo vệ người tiêu dùng khi họ có nhu cầu được nhận hóa đơn để chứng minh quyền sở hữu hoặc tham gia các chương trình xổ số hóa đơn may mắn hoặc các nhu cầu khác có liên quan.

Cùng với đó, cần quy định các giao dịch nhỏ, lẻ có giá trị thấp mà khách hàng không có yêu cầu nhận hóa đơn, thì doanh nghiệp, hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng trong ngày, chính sách này áp dụng tương tự quy định giá trị hóa đơn dưới 200.000 đồng được tổng hợp lập một hóa đơn vào cuối ngày trừ trường hợp khách hàng yêu cầu như trước đây tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cũng theo ông Được, thực hiện quy định này ít nhiều ảnh hưởng đến tính tuân thủ của người nộp thuế. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế cũng như tính thuận tiện của chính sách này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, đặc biệt là mức chi phí sử dụng hóa đơn điện tử còn cao, trình độ, nhận thức pháp luật của hộ kinh doanh còn hạn chế cũng như các giao dịch kinh tế quá nhỏ…, gây lãng phí, chi phí xã hội không cần thiết.

Do đó, cần nghiên cứu kỹ mức giá trị trên mỗi hóa đơn được lập tổng vào cuối ngày theo chính sách này, có thể là 50.000 đồng/hóa đơn tương ứng với mức thuế thu nhập cá nhân được miễn nộp sau quyết toán thuế của người nộp thuế hoặc giá trị khác sau khi được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nêu quan điểm từ góc độ người làm kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh Bánh cuốn Bà Hoành - tại số 66 phố Tô Hiến Thành, TP. Hà Nội cho biết, do bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng, mỗi suất bánh cuốn chỉ 30.000 - 40.000 đồng, người tiêu dùng thường không yêu cầu xuất hóa đơn và cũng thường xuyên bán qua ứng dụng giao đồ ăn, cuối ngày mới được chuyển tiền về tài khoản; mỗi ngày có đến hơn 200 đơn hàng, nếu xuất hóa đơn cho từng đơn hàng, thì chi phí và công sức xuất hóa đơn rất lớn. Vì vậy, chủ trương cho xuất hóa đơn gộp theo đề xuất của Bộ Tài chính sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho hộ kinh doanh.