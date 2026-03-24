Tài chính

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ

Vân Hà
17:11 | 24/03/2026
(TBTCO) - Chỉ còn 7 ngày nữa đến hạn hoàn thành gửi báo cáo tổng kiểm kê tài sản công theo quy định, tuy nhiên tiến độ tại nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chậm. Thậm chí có đơn vị chưa gửi báo cáo hoặc chưa hoàn tất đăng ký đối tượng kiểm kê.
Theo Công văn số 3548/BTC-QLCS ngày 24/3/2026 của Bộ Tài chính về tiến độ thực hiện tổng kiểm kê thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026 (tính đến 17h00 ngày 23/3/2026), qua theo dõi trên Phần mềm Tổng kiểm kê cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại cần khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, về đăng ký đối tượng kiểm kê, hiện còn 2 tổ chức chưa hoàn thành, gồm Hội Nhà văn Việt Nam (mới đạt 50%) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đạt 97%).

Đối với việc gửi báo cáo tài sản cố định, có 2 tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo là Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, có 9 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (91%), trong đó một số đơn vị có tỷ lệ rất thấp như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (25%), Đại học Quốc gia Hà Nội (36%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (53%), Văn phòng Quốc hội (63%), Bộ Công thương và Bộ Nội vụ (cùng 64%).

Tại địa phương, có 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân, gồm: Hà Tĩnh (75%), Điện Biên (76%), Thanh Hóa (79%), Khánh Hòa (81%), Ninh Bình (82%), Đắk Lắk (83%), TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh (cùng 87%), Đà Nẵng và Huế (cùng 90%).

Ngoài ra, vẫn còn 1 tổ chức là Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên Phần mềm Tổng kiểm kê.

Theo kế hoạch, hạn cuối để các đơn vị hoàn thành gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên là trước ngày 31/3/2026. Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, các đơn vị chỉ còn 7 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện kiểm kê theo kế hoạch và thông tin số liệu kiểm kê được đầy đủ làm cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành kiểm kê, gửi báo cáo đúng hạn; đồng thời rà soát kỹ tính đầy đủ, chính xác, logic của số liệu trước khi phê duyệt.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê trong ngày 25/3/2026.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm tiến độ; xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng kiểm kê của bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Bài liên quan

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

4 chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hành trình "Theo dấu lịch sử - thắp lửa lý tưởng thanh niên"

4 chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính hành trình "Theo dấu lịch sử - thắp lửa lý tưởng thanh niên"

Siết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công, bảo đảm hoàn thành trước hạn

Siết tiến độ tổng kiểm kê tài sản công, bảo đảm hoàn thành trước hạn

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

ACB proposes $20 million non-life insurance subsidiary

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Việt Nam hoàn thiện chính sách, mở rộng ưu đãi để hút vốn tài chính xanh

Việt Nam hoàn thiện chính sách, mở rộng ưu đãi để hút vốn tài chính xanh

(TBTCO) - Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế ưu đãi cho tài chính xanh, từ trái phiếu xanh đến sàn giao dịch carbon. Qua đó tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế, đặc biệt là từ các định chế tài chính lớn của châu Âu.
Đào tạo nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Đào tạo nhân lực phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam ký kết hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực phục vụ các định hướng phát triển dài hạn của Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế môi trường để bình ổn giá xăng dầu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu. Tại dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất giảm mạnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm kịp thời bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế.
EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.
Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

Tăng cường quan hệ đối tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Ngày 23/3, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Sáng 24/3 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam quy tụ khoảng 500 đại biểu cấp cao hai bên, diễn ra trong bối cảnh quan hệ vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sự kiện ghi nhận gói đầu tư hơn 560 triệu EUR, mở rộng hợp tác trong giao thông hiện đại, năng lượng sạch và các động lực tăng trưởng mới.
Việt Nam – Vương quốc Anh: Chia sẻ kinh nhiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Việt Nam – Vương quốc Anh: Chia sẻ kinh nhiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew và Chủ tịch Cơ quan Quản lý tài chính Astana Angela Knight CBE nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Astana.
Xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ để đảm bảo an ninh chiến lược

Xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ để đảm bảo an ninh chiến lược

(TBTCO) - Ngoài các nội dung liên quan đến dự trữ quốc gia, các quan điểm, định hướng mới của Đảng về dự trữ quốc gia đã nhấn mạnh đến yêu cầu dự trữ chiến lược, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới. Để triển khai, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng và các quy định pháp luật của nhà nước, cần thiết phải xây dựng các quy định cụ thể về dự trữ nhà nước phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia.
Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Thu hồi lô thuốc giảm đau, chống viêm xương khớp của Dược phẩm Shinpoong Deawoo

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

Xuất khẩu gạo 2026: Cơ hội tăng trưởng song hành thách thức chi phí và chất lượng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

50 ý tưởng sáng tạo xây dựng ngành thuế hiện đại, từng bước vươn tầm quốc tế

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

VIMICO tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua sắm phôi thép Ст5пс (St5ps)

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Phát hành trái phiếu chững lại tuần thứ ba liên tiếp

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Bộ Y tế đề xuất 9 bệnh truyền nhiễm cách ly y tế trong thời gian ngắn

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 gần 60.000 tỷ đồng

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, “bốc hơi” hơn 5 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (23/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước và "chợ đen" tăng vọt, thế giới giảm

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá cà phê trở lại nhịp tăng, hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt điều chỉnh tăng