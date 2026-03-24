Theo Công văn số 3548/BTC-QLCS ngày 24/3/2026 của Bộ Tài chính về tiến độ thực hiện tổng kiểm kê thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026 (tính đến 17h00 ngày 23/3/2026), qua theo dõi trên Phần mềm Tổng kiểm kê cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại cần khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, về đăng ký đối tượng kiểm kê, hiện còn 2 tổ chức chưa hoàn thành, gồm Hội Nhà văn Việt Nam (mới đạt 50%) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đạt 97%).

Đối với việc gửi báo cáo tài sản cố định, có 2 tổ chức chưa có đơn vị nào gửi báo cáo là Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Còn 7 ngày hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công, nhiều đơn vị chậm tiến độ. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, có 9 cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (91%), trong đó một số đơn vị có tỷ lệ rất thấp như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (25%), Đại học Quốc gia Hà Nội (36%), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (53%), Văn phòng Quốc hội (63%), Bộ Công thương và Bộ Nội vụ (cùng 64%).

Tại địa phương, có 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân, gồm: Hà Tĩnh (75%), Điện Biên (76%), Thanh Hóa (79%), Khánh Hòa (81%), Ninh Bình (82%), Đắk Lắk (83%), TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh (cùng 87%), Đà Nẵng và Huế (cùng 90%).

Ngoài ra, vẫn còn 1 tổ chức là Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên Phần mềm Tổng kiểm kê.

Theo kế hoạch, hạn cuối để các đơn vị hoàn thành gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên là trước ngày 31/3/2026. Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo, các đơn vị chỉ còn 7 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện kiểm kê theo kế hoạch và thông tin số liệu kiểm kê được đầy đủ làm cơ sở cung cấp thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành kiểm kê, gửi báo cáo đúng hạn; đồng thời rà soát kỹ tính đầy đủ, chính xác, logic của số liệu trước khi phê duyệt.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê trong ngày 25/3/2026.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương giao cơ quan tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm tiến độ; xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng kiểm kê của bộ, ngành, địa phương và cả nước.