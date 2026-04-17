Đối thoại

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Đức Việt

Đức Việt

16:03 | 17/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những rủi ro từ xung đột địa chính trị và áp lực lạm phát, việc giữ vững đà tăng trưởng cao của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào các giải pháp ngắn hạn như đầu tư công hay tín dụng. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Đức Độ - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng, bên cạnh các giải pháp ứng phó trước mắt, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nhân lực và phát triển thị trường vốn mới là chìa khóa căn cơ để củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
PV: Thưa ông, nhìn vào kết quả tăng trưởng quý I/2026, đâu là những tín hiệu tích cực nổi bật cho thấy sức chống chịu và khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động?

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao
TS. Nguyễn Đức Độ

TS. Nguyễn Đức Độ: Trong quý I/2026, GDP của Việt Nam đã tăng 7,83% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,07% của quý I/2025. Đây là điểm tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tại Trung Đông.

Trong bức tranh kinh tế quý I/2026, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ là một điểm sáng khi đạt mức tăng trưởng 19,85%, từ đó tạo ra nhu cầu để toàn ngành công nghiệp tăng 9%, đặc biệt ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%. Bên cạnh đó, khu vực dịch vụ trong quý I/2026 cũng khởi sắc với mức tăng trưởng 8,18% so với cùng kỳ, một phần nhờ khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,4%, cao nhất từ trước đến nay.

Ổn định vĩ mô luôn là điểm sáng được duy trì trong nhiều năm qua. Mặc dù CPI tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng trước và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước, nhưng chủ yếu do chịu tác động từ giá xăng dầu tăng mạnh. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51%, lạm phát cơ bản ở mức 3,63% vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tỷ giá về cơ bản khá ổn định, khi quý I/2026 chỉ số đô la Mỹ bình quân đã tăng 2,58% so với cùng kỳ.

PV: Xung đột tại Trung Đông đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ kéo dài. Theo ông, những rủi ro lớn nhất mà kinh tế Việt Nam có thể phải đối mặt trong thời gian tới là gì?

TS. Nguyễn Đức Độ: Trước tiên, xung đột tại Trung Đông, nếu leo thang, sẽ khiến giá xăng dầu tăng mạnh hoặc ít nhất là neo ở mức cao. Điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát lạm phát gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng Việt Nam vẫn sẽ kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu 4 - 4,5% đã đề ra nhờ các chính sách ổn định giá cả kịp thời như giảm thuế môi trường, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu cũng như đa dạng hóa nguồn cung trong và ngoài nước.

Điểm lo ngại nhất là xung đột leo thang có thể khiến nguồn cung nhiều hàng hóa cơ bản bị gián đoạn, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái, từ đó ảnh hưởng đến cầu xuất khẩu và đầu tư. Trong kịch bản này, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ rất khó khăn do Việt Nam là quốc gia có độ mở thương mại lớn, nên tốc độ tăng trưởng GDP phụ thuộc nhiều vào môi trường quốc tế.

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao
Phát triển thị trường vốn là chìa khóa củng cố nội lực, tạo dư địa cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Ảnh: An Thư

PV: Để giữ nhịp tăng trưởng trong các quý tiếp theo và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao của cả năm 2026, theo ông, đâu là những giải pháp cần được ưu tiên triển khai ngay từ bây giờ?

TS. Nguyễn Đức Độ: Theo tôi, trong ngắn hạn, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vẫn là giải pháp có tính trực tiếp và chủ động nhất. Quý I/2026, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, mặc dù tăng 12,1% so với cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 14,5% kế hoạch năm. Điều này hàm ý rằng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng từ đầu tư công, nhưng việc giải ngân nhanh là một thách thức lớn.

Tăng trưởng quý I/2026 chủ yếu vẫn nhờ các động lực truyền thống

Theo TS. Nguyễn Đức Độ, tốc độ tăng trưởng GDP 7,83% trong quý I/2026 chủ yếu vẫn nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống điển hình là xuất khẩu, du lịch… Còn các động lực tăng trưởng mới đến từ cải cách thể chế hay tiến bộ khoa học - công nghệ… chưa thực sự rõ nét. Các động lực này cần nhiều thời gian để cải thiện và lan tỏa.

Chúng ta có thể kỳ vọng rằng, sau khi bộ máy được kiện toàn, giải ngân đầu tư công sẽ tăng tốc từ quý II/2026. Bên cạnh đó, việc đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt xăng dầu, là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế nói chung và công tác giải ngân đầu tư công diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, việc ổn định giá đầu vào để các chủ đầu tư và nhà thầu yên tâm thực hiện giải ngân đầu tư công cũng rất cần thiết trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông còn nhiều bất định.

Cùng với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, việc giảm lãi suất huy động và cho vay là giải pháp cấp thiết không kém nhằm giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, các ngân hàng thương mại đã đạt được đồng thuận trong vấn đề này ở một mức độ nào đó, nhưng cần có biện pháp để đảm bảo rằng sự đồng thuận này sẽ được duy trì trong thời gian dài nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với tăng trưởng tín dụng, điều quan trọng không phải là tốc độ tăng trưởng cao trên giấy tờ, mà là hướng dòng vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thực sự, tạo ra việc làm và giá trị gia tăng, thay vì chỉ đảo nợ.

Tuy nhiên, các giải pháp tài khóa, tiền tệ nêu trên chỉ có tác động trong ngắn hạn. Trong dài hạn, việc lạm dụng sẽ dẫn đến nguy cơ bất ổn vĩ mô như nợ công cao, thâm hụt cán cân thương mại, bất ổn tỷ giá, lạm phát gia tăng, mất an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng…

Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển thị trường vốn để thu hút nguồn vốn và công nghệ tiến tiến vẫn là giải pháp căn cơ và bền vững nhất. Mặc dù vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng, việc đạt được tốc độ tăng trưởng cao còn phụ thuộc vào bối cảnh thế giới, bởi Việt Nam là nền kinh tế có độ mở thương mại lớn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Đức Việt
Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giá nhiên liệu tăng, CPI đối mặt áp lực lớn

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Định hình “luật chơi” mới cho Quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

(TBTCO) - Sau hơn 10 năm triển khai, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước hoàn thiện, với quy mô quỹ tăng mạnh, gấp 26 lần năm 2021 cùng khung pháp lý mới theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/5/2026. Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh ba điểm nổi bật của Nghị định mới, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả sinh lời và tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
Thu hút vốn FDI: Cơ hội nào cho Việt Nam trước biến động toàn cầu?

(TBTCO) - Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn FDI nhờ lợi thế sản xuất hướng xuất khẩu. TS. Nguyễn Bá Hùng - Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, bên cạnh tín hiệu tích cực từ giải ngân kỷ lục, Việt Nam cần chuyển hướng thu hút FDI vào khu vực nội địa và cải cách thị trường tài chính để đón đầu dòng vốn dịch chuyển.
Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

(TBTCO) - Với quy mô vốn tăng mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn “cao điểm” giải ngân. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Giảm thuế xăng dầu: Giải pháp giảm thiểu nguy cơ lạm phát

(TBTCO) - PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu vừa được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy, khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.
AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng các quý tiếp theo và cả năm 2026, Việt Nam cần củng cố niềm tin thị trường, lấy cầu nội địa và đầu tư, đặc biệt đầu tư công làm trụ đỡ, đồng thời duy trì xuất khẩu theo hướng thích ứng và nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

(TBTCO) - Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng