(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Cụ thể, ngày 23/3/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu ban hành Công văn số 211/ĐTCBL-P1, yêu cầu Chi cục Hải quan các khu vực triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Chỉ đạo “nóng” từ Chính phủ, Hải quan tăng cường tuần tra xăng dầu toàn tuyến. Ảnh: CTVAH

Theo đó, các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Trọng tâm là siết chặt tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa và cảng biển, đặc biệt đối với phương tiện xuất nhập cảnh có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa để cất giấu xăng dầu.

Lực lượng hải quan cũng được yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động của phương tiện nước ngoài, không để lợi dụng tiêu chuẩn nhiên liệu trong bình để mua gom, vận chuyển xăng dầu trái phép bằng các can, thùng, bồn tự chế trước khi xuất cảnh.

Cùng với đó, công tác giám sát tại khu vực neo đậu, tập kết phương tiện được tăng cường, kết hợp kiểm tra hồ sơ khai báo về lượng xăng dầu sử dụng và đã được cung ứng nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, các đơn vị phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nắm chắc địa bàn, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới để bố trí lực lượng, phương án đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu theo quy định.

Trước đó, ngày 19/3/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 2389/VPCP-V.I gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Thường trực; Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mạivà hàng giả; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Tài chính, với vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, bảo đảm ổn định thị trường.

Lực lượng hải quan được xác định là một trong những nòng cốt trên tuyến biên giới, cửa khẩu, có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.