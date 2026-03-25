Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Lạc Nguyên
09:32 | 25/03/2026
Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
Tăng thu mạnh, tập trung ở các địa bàn chủ lực

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Chi cục Hải quan khu vực XIV là một điểm nhấn rõ rệt trong bức tranh thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm. Tổng số thu đạt 254,627 tỷ đồng, tương đương 38,93% chỉ tiêu 654 tỷ đồng do Chính phủ và UBND/HĐND tỉnh Gia Lai giao; đồng thời, đạt 33,07% chỉ tiêu 770 tỷ đồng do Cục Hải quan phân bổ; tăng 249,76% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ cấu thu cho thấy nguồn tăng chủ yếu đến từ thuế giá trị gia tăng với 211,792 tỷ đồng, tăng 271,76% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, thuế xuất khẩu đạt 33,943 tỷ đồng, tăng 213,81%, trong khi thuế nhập khẩu đạt 8,456 tỷ đồng, tăng 120,70%.

Công tác kiểm tra sau thông quan được Hải quan khu vực XIV đẩy mạnh. Ảnh: Lạc Nguyên

Xét theo địa bàn, Gia Lai tiếp tục là khu vực tạo nguồn thu chủ lực, đạt 230,576 tỷ đồng, tăng 294,94% so với cùng kỳ và hoàn thành 45,57% chỉ tiêu 506 tỷ đồng. Trong đó, Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn đóng góp 227,127 tỷ đồng, tăng 308,03%, đạt 47,92% chỉ tiêu 474 tỷ đồng. Trong khi đó, địa bàn Đắk Lắk thu 24,051 tỷ đồng, tăng 101,18%; Hải quan Buôn Ma Thuột đạt 7,930 tỷ đồng, tăng 127,77%; Hải quan Phú Yên đạt 16,121 tỷ đồng, bằng 91,79% cùng kỳ.

Chi cục Hải quan khu vực XIV đã thực hiện đầy đủ các quy định về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời triển khai các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND các tỉnh.

Đáng chú ý, đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/01/2026, tập trung vào các giải pháp tạo thuận lợi thương mại đi cùng với nâng cao hiệu lực quản lý và chống thất thu ngân sách.

Trong quý I, Chi cục Hải quan khu vực XIV tập trung chuẩn hóa công tác quản lý, chủ động giao chỉ tiêu thu đến từng đơn vị, phân cấp công tác trị giá hải quan, triển khai các quy định mới về phí, lệ phí từ đầu năm và kịp thời giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, ước thu đến hết ngày 31/3/2026 đạt khoảng 282,8 tỷ đồng, trong đó Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò chủ lực với khoảng 250 tỷ đồng.

Tuy vậy, đến ngày 14/3/2026, đơn vị còn 30,616 tỷ đồng nợ quá hạn, trong đó chủ yếu là nợ khó thu, gồm nợ thuế chuyên thu 29,098 tỷ đồng và nợ thuế tạm thu 0,777 tỷ đồng, phát sinh từ các doanh nghiệp đã giải thể hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Ngoài ra, còn 0,74 tỷ đồng là khoản nợ có khả năng thu của Công ty TNHH Gỗ Thành Phúc. Do đó, bên cạnh việc tăng thu, nhiệm vụ thu hồi và xử lý nợ, hạn chế thất thu vẫn là yêu cầu đặt ra đối với đơn vị.

Quý II vào nhịp siết quản lý để chống thất thu

Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, trọng tâm quý II không chỉ là tăng thu ngân sách mà còn bảo đảm thu đúng, thu đủ, hạn chế thất thu, gắn với triển khai các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan...

Theo đó, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Việc tạo thuận lợi được triển khai song song với tăng cường quản lý. Chi cục tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định về chính sách, thủ tục hải quan; duy trì ổn định các hệ thống VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến, VASSCM và hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường rà soát, quản lý các địa điểm kiểm tra hàng hóa, kho bãi khu vực biên giới theo đúng quy định.

Hải quan khu vực XIV luôn kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Ảnh: Lạc Nguyên

Cùng với đó, công tác quản lý rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý I/2026, toàn đơn vị xử lý 22.300 tờ khai, trong đó luồng xanh chiếm 67,57%, luồng vàng 29,98% và luồng đỏ 2,45%. Bước sang quý II/2026, trọng tâm không chỉ dừng ở phân luồng mà là tăng cường thu thập, phân tích thông tin, xác định doanh nghiệp và mặt hàng có rủi ro cao để kiểm soát hiệu quả hơn, đặc biệt với các hành vi gian lận xuất xứ, ghi nhãn, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp pháp.

Cùng với đó, kiểm tra sau thông quan tiếp tục được xác định là khâu quan trọng. Chi cục sẽ đẩy mạnh rà soát, thu thập thông tin, lựa chọn các trường hợp có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra và xử lý. Trong quý I/2026, đơn vị đã ban hành 8 quyết định kiểm tra sau thông quan, thu nộp ngân sách hơn 52 triệu đồng. Dù số thu chưa lớn, nhưng đây là công cụ quan trọng để phát hiện sai sót về mã số, trị giá, xuất xứ – những yếu tố có thể dẫn đến thất thu ngân sách.

Song song đó, hiện đại hóa và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả quản lý. Chi cục duy trì vận hành ổn định các hệ thống công nghệ thông tin, triển khai các phần mềm theo lộ trình, đồng thời thử nghiệm các ứng dụng mới như Chatbot AI và phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh. Việc số hóa không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn góp phần siết quy trình, tăng tính minh bạch.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý chặt chẽ đội ngũ công chức, không để xảy ra tiêu cực, sách nhiễu. Đây là yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm nguồn thu.

Từ kết quả quý I và định hướng quý II năm 2026 có thể thấy, Hải quan khu vực XIV đang chuyển dần từ mục tiêu tăng thu sang nâng chất lượng quản lý, lấy kiểm soát rủi ro, chống thất thu và siết kỷ cương làm trọng tâm để giữ vững đà tăng trưởng
Hải quan khu vực XIV: Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I tăng gần 48%

Hải quan khu vực XIII: Xử lý nghiêm vi phạm, tăng hiệu quả chống buôn lậu

(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 23/3/2026, Cục Thuế triển khai Chương trình phát sóng trực tuyến trên trên nền tảng mạng xã hội Fanpage và Youtobe của Cục Thuế các chương trình hướng dẫn hộ kinh doanh về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Sáng 24/3, Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 cho khoảng 200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường do đơn vị quản lý.
(TBTCO) - Ngay sau chỉ đạo của Chính phủ tại công văn 2389/VPCP-V.I về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã yêu cầu toàn lực lượng kiểm soát tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, Hải quan khu vực XIV ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.466,27 triệu USD, tăng 47,84%, cùng với làn sóng doanh nghiệp quay lại. Đáng chú ý, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành điểm nóng tăng trưởng với mức bứt phá vượt trội.
