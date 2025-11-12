(TBTCO) - Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng khai báo là gạch, đá ốp lát nhân tạo, nhằm chống hành vi lẩn tránh thuế...

Cụ thể, Cục Hải quan nhận được công văn số 50/2025-GSXD ngày 12/8/2025 của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam phản ánh về hành vi lẩn tránh thuế quan đối với sản phẩm khai báo là gạch, đá ốp lát nhân tạo thuộc nhóm 68.10 (chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế suất ACFTA là 0%) nhưng có thể bản chất là gạch, đá ốp lát bằng gốm, sứ thuộc nhóm 6907.23 có mức thuế suất cao hơn.

Hải quan tăng cường kiểm tra mặt hàng khai báo là gạch, đá ốp lát nhân tạo. Ảnh: TL minh hoạ

Về việc này, Cục Hải quan cho hay, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC (ngày 8/6/2022) của Bộ Tài chính:

Nhóm 68.10 "các sản phẩm bằng xi măng, bằng bê tông hoặc đá nhân tạo, đã hoặc chưa được gia cố".

Nhóm 69.07 "các loại phiến lát đường và gạch đá lát đường, lát nền và lòng lò hoặc gạch ốp tường bằng gốm, sứ; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ, có hoặc không có lớp nền; các sản phẩm gốm, sứ để hoàn thiện".

Tham khảo chú giải tổng quát Chương 69 thì "sau khi tạo hình, công đoạn nung là cơ sở phân biệt chủ yếu giữa các sản phẩm của chương này với các sản phẩm khoáng hoặc đá được phân loại ở Chương 68 mà nhìn chung không được nung".

Như vậy, một trong những tiêu chí phân biệt giữa sản phẩm gạch, đá thuộc Chương 68 với các sản phẩm thuộc Chương 69 là đã nung hay chưa nung.

Để ngăn chặn gian lận, lẩn tránh thuế, Cục Hải quan hanh hành công văn 34777/CHQ- NVTHQ (ngày 19/11/2025) chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng khai báo là gạch, đá ốp lát nhân tạo./.