Hải quan bắt giữ hơn 25.000 kg vỏ đạn quân dụng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm

(TBTCO) - Tối ngày 11/11/2025, Cục Hải quan cho biết, Chi cục Hải quan khu vực III đã chuyển vụ việc vận chuyển 16 bao vỏ đạn quân dụng trọng lượng hơn 25.000 kg nhập khẩu vào Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan Công an TP. Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Cụ thể, thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Chi cục Hải quan khu vực III phát hiện lô hàng của Công ty TNHH Vật liệu hợp kim Bedra Việt Nam (mã số thuế: 2400886178, địa chỉ: Lô CN-06, Khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hoà), đóng trong container số IAAU2737310 khai báo làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai hải quan số: 107251101051/E21 tại Hải quan Bắc Giang, hàng hóa khai báo là “đồng phế liệu nhiều hình dạng khác nhau đã được loại bỏ tạp chất, không lẫn chất thải nguy hại”, số lượng 25.045 kg (16 bao), xuất xứ Malaysia có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý lô hàng 16 bao vỏ đạn quân dụng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: CHQ

Trong các ngày 24/6/2025 và 15/7/2025, Đội Kiểm soát Hải quan, Hải quan Cửa khẩu cảng Đình Vũ, Chi cục Hải quan khu vực III đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP. Hải Phòng, Đoàn trinh sát số 1 - Cảnh sát biển Việt Nam, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu nêu trên.

Trọng lượng lô hàng vỏ đạn quân dụng lên đến hơn 25.000 kg. Ảnh: CHQ

Kết quả kiểm tra, kết luận Viện khoa học hình sự, kết luận giám định hàng hóa: Phần lớn là vỏ đạn quân dụng có nhiều kích cỡ khác nhau… số lượng 16 bao, có trọng lượng 25.010 kg, trong đó có một số viên đạn còn sử dụng để bắn được, được xác định là vũ khí quân dụng.

Như vậy, Công ty Bedra đã vi phạm quy định nhập khẩu vào Việt Nam hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Điều 15 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 173/2018/TT-BQP ngày 31/12/2018 công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc Phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Vụ việc đã được Chi cục Hải quan khu vực III chuyển cho cơ quan Công an TP. Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền./.