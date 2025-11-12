Thuế tỉnh Điện Biên và Viettel hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ hộ kinh doanh

(TBTCO) - Chiều 11/11, tại cơ quan Thuế tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác Thuế tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số và triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Thuế tỉnh, Lãnh đạo Viettel Điện Biên cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn liên quan của hai đơn vị. Sự hợp tác này tận dụng thế mạnh về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan thuế và năng lực công nghệ, hạ tầng viễn thông vững chắc của Viettel để mang lại lợi ích thiết thực cho người nộp thuế, đặc biệt là các hộ kinh doanh.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thoả thuận hợp tác.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel Điện Biên là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, phù hợp với lộ trình quản lý thuế mới sẽ được triển khai từ ngày 1/1/2026.

Sau phần phát biểu của đại diện hai bên, Thuế tỉnh Điện Biên và Viettel Điện Biên đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác, thể hiện tinh thần đồng hành, gắn kết và quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế./.