Tỷ giá USD hôm nay (11/11): Trung tâm tăng, thị trường tự do tiếp đà giảm mạnh

Sáng ngày 11/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.118 VND/USD, tăng 12 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,02%, hiện ở mức 99,62.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.913 VND/USD - 26.323 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm chiều mua vao. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.071 - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.071 đồng 26.361 đồng Vietinbank 25.930 đồng 26.361 đồng BIDV 26.120 đồng 26.361 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.557 - 30.458 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.631 đồng 31.193 đồng Vietinbank 29.525 đồng 31.245 đồng BIDV 29.993 đồng 31.179 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.71 đồng 175.17 đồng Vietinbank 165.14 đồng 176.64 đồng BIDV 167.91 đồng 175.37 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 11/11/2025, giảm 181 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.749 - 27.849 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,02%, hiện ở mức 99,62.

Những đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như Đô la Australia tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trong khi các đồng tiền trú ẩn an toàn như Yên Nhật lại suy yếu so với đồng bạc xanh, khi tâm lý thị trường được cải thiện nhờ dấu hiệu cho thấy chính phủ liên bang Mỹ đang tiến gần hơn tới việc mở cửa trở lại.

Trên thị trường, đồng USD tăng 0,38% so với Yên Nhật, lên mức 153,98 Yên. Đồng Đô la Australia tăng 0,72% so với đồng bạc xanh, đạt 0,6538 USD. Đồng tiền Australia thường được xem là thước đo tâm lý đối với triển vọng tăng trưởng toàn cầu, và thường biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán, tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong khi đó, đồng EUR giảm nhẹ 0,03%, xuống 1,1561 USD./.