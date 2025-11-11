(TBTCO) - Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2025” lần thứ 7 liên tiếp (2019 – 2025) trong Lễ “Tôn vinh Các Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2025”, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức tại Gem Center, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5/11/2025.

Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 7 liên tiếp (2019 - 2025)

Với chủ đề “Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển hài hòa trên ba trụ cột: tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội. Theo đó, xã hội bền vững có thể được định hình bởi hành động thiết thực của doanh nghiệp: đồng hành cùng cộng đồng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao đời sống người lao động và kiến tạo giá trị chung cho các thế hệ tương lai.

Đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp được trao giải “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng - Saigon Times CSR”, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với chiến lược tăng trưởng bền vững - kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, thông qua các sáng kiến về phát triển giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và trồng rừng phòng hộ, giảm thiểu khí thải các-bon, góp phần điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sống.

Ông Yoshihito Takahama – Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR 2025”. Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh, khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chiến lược tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hướng đến xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng cho mỗi người, mỗi nhà, góp phần xây dựng một xã hội bền vững và thịnh vượng cho thế hệ mai sau”.

Bên cạnh nỗ lực tăng trưởng bền vững, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tiên phong thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong hơn 18 năm qua. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, công ty đã khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 80 tỷ đồng, xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội./.