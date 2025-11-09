Ngày 9/11: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (9/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bắt ngờ bật tăng trở lại từ 2.300 - 2.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 118.000 - 119.5000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh từ 2.300 - 2.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên bắt ngờ bật tăng trở lại từ 2.300 - 2.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê đang giao dịch quanh ngưỡng 118.000 - 119.5000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh 2.700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 119.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng mạnh 2.300 đồng/kg, đạt mức 118.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.300 đồng/kg, lên mức 118.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng mạnh 118 USD/tấn, lên mức 4.662 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 82 USD/tấn, lên mức 4.413 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 11,05 cent/lb, lên mức 407,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 4,9 cent/lb, đạt mức 343,95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng đồng loạt so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 500,0 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 6,5 cent/lb, lên mức 415,1 cent/lb.

Giá tiêu lặng sóng

Giá tiêu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá tiêu được giao dịch quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hạt tiêu với giá 147.000 đồng/kg; Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh thu mua ở ngưỡng 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tăng nhẹ tại thị trường Indonesia. Trong khi các thị trường khác đều ổn định giá.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.11 USD/tấn, tăng nhẹ 0,03% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng tăng nhẹ 0,02%, hiện đang giao dịch ở mức 9.749 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.