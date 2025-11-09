Giá vàng thế giới hôm nay (9/11) giao ngay trên thị trường châu Á và thị trường trong nước cùng giữ nguyên giá mua - bán so với phiên trước đó. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức 2 - 3 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro cho nhà đầu tư gia tăng.

Vàng SJC và vàng nhẫn giữ giá ở mức cao, rủi ro đầu tư tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao ngay trên thị trường châu Á chốt tuần đứng ở mức 3.999,72 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới giảm nhẹ 2,56 USD/ounce. Như vậy, sau 2 tuần giảm mạnh, vàng đã ổn định hơn khi áp lực bán ra đã hạ bớt, vì vậy tuần này giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ, hiện xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce..

Hiện nay, giá vàng vẫn chưa xác định được hướng đi rõ ràng. Dù các chuyên gia giữ quan điểm thận trọng, nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá lạc quan.

Cụ thể, ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích kỹ thuật cấp cao tại Kitco.com, nhận định: “Phe mua đã xây được vùng đáy giá chắc chắn, nhưng cần một yếu tố cơ bản đủ mạnh để kích hoạt đà tăng mới”.

Theo khảo sát của Kitco News, trong số 21 chuyên gia Phố Wall tham gia, có 59% giữ quan điểm trung lập, 32% dự báo tăng và 9% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 221 nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy có 55,7% kỳ vọng giá vàng tăng, 17,6% dự báo giảm và 26,7% giữ quan điểm trung lập.

Dù các ngân hàng lớn như HSBC, Bank of America và Société Générale vẫn giữ mục tiêu 5.000 USD/oz, ông Kuptsikevich nhận định “đà tăng đã gãy” và bán khi giá phục hồi đang trở thành chiến lược phù hợp…

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 9/11/2025, giá vàng SJC không thay đổi so với tuần trước. Sau một tuần, mức giá mua và bán của vàng miếng SJC gần như không thay đổi - vẫn giữ nguyên ở mức 146,4 triệu/lượng mua vào và 148,4 triệu/lượng bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 147,2 - 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Về giá vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua./.