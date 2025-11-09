Tỷ giá USD hôm nay (9/11): Thế giới giảm, thị trường tự do tiếp đà tăng

Sáng ngày 9/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.103 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,25%, xuống mức 99,56.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.898 VND/USD - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.088 đồng 26.358 đồng Vietinbank 25.960 đồng 26.358 đồng BIDV 26.118 đồng 26.358 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.519 - 30.416 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.579 đồng 31.139 đồng Vietinbank 29.582 đồng 31.302 đồng BIDV 29.928 đồng 31.112 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.75 đồng 176.27 đồng Vietinbank 166.05 đồng 177.55 đồng BIDV 168.34 đồng 175.86 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 9/11/2025, tăng 14 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.930 - 28.030 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,25%, xuống mức 99,56.

Trong tuần đầu tháng 11, đồng USD biến động mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dữ liệu kinh tế suy yếu và những lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng toàn cầu.

Đầu tuần, đồng USD khởi sắc khi giới đầu tư giảm kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Dù Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định quyết định này không đồng nghĩa với chu kỳ nới lỏng mới, mà chỉ nhằm thích ứng tạm thời với các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế. Quan điểm thận trọng đó khiến giới đầu tư điều chỉnh lại dự báo, xác suất Fed cắt thêm lãi trong tháng 12 giảm mạnh từ gần 90% xuống khoảng 65%. Kỳ vọng lãi suất duy trì cao giúp đồng USD tăng lên gần mức đỉnh ba tháng so với rổ tiền tệ chính, trong khi đồng EUR và bảng Anh chịu áp lực giảm.

Giữa tuần, đà tăng của đồng USD chững lại do lo ngại về kinh tế Mỹ gia tăng sau báo cáo cho thấy hơn 150.000 người bị sa thải trong tháng 10, mức cao nhất trong hơn 20 năm. Dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động khiến nhà đầu tư tin rằng Fed có thể buộc phải nới lỏng chính sách sớm hơn dự kiến. Đồng thời, dòng tiền trú ẩn chuyển hướng sang đồng Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ, khiến đồng USD giảm nhẹ so với các đồng tiền này.

Đến cuối tuần, đồng USD duy trì xu hướng giảm nhẹ, với chỉ số DXY hạ khoảng 0,18% xuống mức 99,56 điểm. Áp lực lên đồng bạc xanh đến từ nhiều yếu tố kết hợp: Dữ liệu kinh tế yếu, kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong quý I/2026 gia tăng, và lo ngại về triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc, dấu hiệu cảnh báo kinh tế toàn cầu chậm lại. Mặt khác, phần lớn nhà giao dịch vẫn duy trì vị thế “bán ròng” USD, phản ánh tâm lý bi quan về triển vọng trung hạn của đồng tiền này.

Nhìn chung, đồng USD có một tuần giao dịch “hai chiều”: Tăng mạnh đầu tuần, nhưng quay đầu giảm vào cuối tuần khi các tín hiệu kinh tế yếu đi. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu chính thức và rủi ro toàn cầu gia tăng, đồng USD vẫn giữ vai trò trú ẩn tương đối vững, song đà tăng khó kéo dài nếu Fed buộc phải cắt lãi suất sớm để hỗ trợ tăng trưởng./.