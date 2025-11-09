Ngày 9/11: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/11) đột ngột giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.271.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.277.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đột ngột giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý quay đầu giảm, niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.580.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.610.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.271.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.277.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.580.000 1.610.000 1.582.000 1.615.000 1 kg 42.127.000 42.925.000 42.179.000 43.076.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.588.000 1.618.000 1.589.000 1.620.000 1 kg 42.333.000 43.137.000 42.375.000 43.188.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 48,19 USD/ounce.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, thị trường dường như đang bước vào giai đoạn củng cố sau những đợt tăng mạnh trước đó.

"Trong tuần vừa qua, giá bạc đã giảm đáng kể, có lúc rơi xuống dưới 47 USD/ounce, nhưng nhanh chóng bật trở lại, cho thấy vùng này vẫn là mức hỗ trợ đáng tin cậy", ông nói.

Christopher Lewis cho biết, việc giá bật tăng trở lại từ vùng này, cho thấy lực mua đang dần quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, nếu bạc phá vỡ xuống dưới đáy tuần trước, tức khoảng 45 USD/ounce thì khả năng giá sẽ giảm sâu hơn. Hiện thị trường vẫn đang được hỗ trợ tốt và giao dịch đi ngang, điều này giúp hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 9/11/2025: