Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh biểu dương kết quả thu ngân sách của ngành Thuế Thành phố

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành Thuế Thành phố trong bối cảnh vừa chuyển đổi mô hình tổ chức, vừa đảm đương nhiệm vụ thu ngân sách.

Chiều ngày 12/11, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng Phó Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo các cơ quan thuộc khối ngành Tài chính của địa phương đã đến làm việc với ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng năm 2025.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Dũng.

Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo làm rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Dũng, kết quả trên là sự cố gắng, nỗ lực rất cao của đội ngũ cán bộ, công chức Thuế TP. Hồ Chí Minh, trong thời điểm vừa triển khai công tác sáp nhập cơ quan thuế, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, vừa phải thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Song, đến thời điểm hiện tại, cả 2 nhiệm vụ đã hoàn thành đảm tiến độ và kế hoạch đề ra, đưa Thuế TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên trong lịch sử hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ giao ngay từ tháng 10.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng.

Ngoài ra, công tác quản lý thuế tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhất là sau khi chuyển đổi mô hình từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng. Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua các kênh trực quan, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và tài liệu hướng dẫn...; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ và mở rộng việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, đơn vị khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu lớn để phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro, quản lý chặt chẽ lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số; bảo đảm kiểm soát nguồn thu sát thực tế, công bằng và minh bạch (tăng thu qua công tác kiểm tra thuế 4.784 tỷ đồng, riêng lĩnh vực thương mại điện tử trên 200 tỷ đồng); tích cực triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, khi xóa bỏ hộ khoán, phấn đấu đến ngày 20/12/2025 hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng...

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khen thưởng tập thể có đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách của thành phố. (Ảnh: Việt Dũng)

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất

Theo ông Dũng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 ở mức cao nhất, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và UBND TP. Hồ Chí Minh trong công tác thu ngân sách; tăng cường quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tập trung xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, bất động sản, hoàn thuế…; nâng cao hiệu quả quản lý đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, từng bước hình thành thói quen nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch.

Đồng thời, khẩn trương giải quyết dứt điểm hồ sơ hoàn thuế tồn đọng, rà soát, tối ưu hóa quy trình xử lý phản ánh và kiến nghị của người nộp thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phân tích, nhận diện rủi ro chính xác; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành với công an, ngân hàng và các sở, ngành nhằm xây dựng mạng lưới giám sát, kiểm soát thất thu một cách đồng bộ, hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Nhằm đảm bảo công tác đôn đốc, thu nộp ngân sách được thực hiện xuyên suốt, không gián đoạn, Thuế TP. Hồ Chí Minh kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế thực hiện các kế hoạch chống thất thu ngân sách do ngành Thuế triển khai. Trong đó, tập trung triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai với hộ kinh doanh”.

Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, cần có sự quan tâm chỉ đạo và đôn đốc sát sao của UBND TP. Hồ Chí Minh đối với các đơn vị có liên quan trong công tác xử lý hồ sơ, tổ chức đấu giá các dự án trên địa bàn.

Đối với các khoản ghi thu, ghi chi và thu khác ngân sách, đơn vị đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước đối với số tiền mà các nhà đầu tư đã ứng trước để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Đồng thời, đơn vị kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan tài chính rà soát các nguồn thu không do ngành Thuế quản lý để kịp thời đôn đốc các đơn vị kịp thời nộp vào ngân sách, như thu hồi các khoản chi năm trước, các khoản thu khác, thu từ tiền bán nhà sở hữu nhà nước, các khoản thu theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025, bởi TP. Hồ Chí Minh đang là "thỏi nam châm" thu hút các doanh nghiệp lớn, là trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ cao của cả nước.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh biểu dương kết quả thu ngân sách của ngành Thuế Thành phố. Ảnh: Việt Dũng

Người đứng đầu chính quyền TP. Hồ Chí Minh đề nghị ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, mở rộng hóa đơn điện tử, minh bạch hóa hoạt động thu - nộp thuế; có giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc trong xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, đấu giá tài sản công, tăng thu từ đất và tài sản công.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, ngành Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố trở thành “siêu đô thị đáng sống”.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã khen thưởng cho tập thể có đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách của thành phố.