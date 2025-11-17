Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI: Xuất cấp kịp thời hỗ trợ người dân

(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão; hỗ trợ cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh trước thời hạn

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, quá trình thực hiện xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh tại tỉnh Bắc Ninh đã được hoàn thành trước thời hạn theo yêu cầu đặt ra.

Theo Quyết định số 3101/QĐ-BTC ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025, Bắc Ninh được phân bổ 484.800 kg gạo hỗ trợ học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực VI xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: Đức Minh

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 13/9/2025 chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI tổ chức vận chuyển, giao gạo cho các xã, trường học để phân bổ cho học sinh thuộc diện thụ hưởng.

Cụ thể, toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 7.200 học sinh được trợ cấp gạo bổ sung học kỳ II, năm học 2024 - 2025 và học kỳ I, năm học 2025 - 2026. Trong đó, 8 xã miền núi của huyện Sơn Động (cũ) là 2.533 học sinh được hỗ trợ 144.540 kg gạo, với định mức 15 kg gạo/tháng/học sinh. Xã có nhiều học sinh được hưởng trợ cấp nhiều nhất là Sơn Động với 1.489 em, tiếp đó là xã An Lạc 139 em, xã Yên Định 235 em, xã Vân Sơn 155 em, xã Dương Hưu 207 em, xã Tây Yên Tử 125 em...

Đây là các em học sinh dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, thuộc đối tượng học sinh bán trú. Qua đó, động viên kịp thời các em học sinh yên tâm học tập, tích cực rèn luyện.

Hỗ trợ kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cũng đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Bảo đảm số lượng, chất lượng hàng dự trữ Toàn bộ hàng dự trữ quốc gia đã được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI xuất cấp cho địa phương bảo đảm số lượng, chất lượng, theo đúng kế hoạch tiếp nhận của ủy ban nhân dân các tỉnh. Qua đó, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của nhân dân các địa phương, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp và triển khai quyết liệt nhiệm vụ.

Thiên tai xảy ra trên phạm vi rộng và mang tính chất lịch sử đối với các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Tình trạng nước lũ trên địa bàn các tỉnh và tại địa điểm tiếp nhận liên tục dâng cao, nhiều tuyến đường bộ bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở với cường độ nhanh, xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Việc bốc xếp, vận chuyển, giao hàng dự trữ quốc gia đòi hỏi phải thực hiện ngay trong thời gian rất ngắn để bảo đảm kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân vùng bị thiên tai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ chia cắt trên địa bàn, việc thuê nhân công bốc xếp và phương tiện vận chuyển trong tình huống đột xuất cấp bách gặp rất nhiều khó khăn; nhân công bốc xếp trên địa bàn tham gia chống lũ hoặc không thể di chuyển đến địa điểm bốc hàng do nhiều tuyến đường bị cô lập.

Nhu cầu các địa phương đề nghị hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất cấp bách chưa chính xác, kế hoạch tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia của các tỉnh bị thay đổi liên tục (theo tình hình thực tế của mưa lũ và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp của nhân dân tại từng thời điểm), dẫn đến công tác chỉ đạo, tổ chức vận chuyển hàng từ kho dự trữ quốc gia đến các địa điểm giao gạo tại trung tâm cấp xã để giao cho người dân luôn thay đổi, bị động, phát sinh rất nhiều điểm giao nhận hàng so với kế hoạch ban đầu.

Đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu nhiệm vụ gấp gáp, tuy nhiên, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu đưa hàng dự trữ quốc gia đến tay người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị đã nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện thuê nhân công bốc xếp, phương tiện vận chuyển; huy động động cán bộ, công chức trong cơ quan quyết liệt triển khai nhiệm vụ và đã đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tổng giá trị số lượng hàng dự trữ được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI xuất cấp cho tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng là trên 35,92 tỷ đồng.

Trong đó, đã xuất cấp 5.000 chiếc phao áo cứu sinh, 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để cấp cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành trong ngày 7/10/2025. Xuất cấp 2.000 tấn gạo cho UBND tỉnh Lạng Sơn để cứu đói người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thời hạn hoàn thành đến hết ngày 20/12/2025.

Xuất cấp 3.000 chiếc phao tròn, 5.000 chiếc phao áo, 2 máy phát điện (01 bộ loại 30KVA và 01 bộ loại 50KVA) và 60 tấn gạo cho UBND tỉnh Bắc Ninh để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hoàn thành trong ngày 8/10/2025.

Xuất cấp 100 tấn gạo, 300 chiếc phao tròn cứu sinh, 400 chiếc phao áo cứu sinh và 3 bộ thiết bị khoan cắt cho UBND tỉnh Cao Bằng để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hoàn thành trong ngày 9/10/2025. Xuất bổ sung 500 tấn gạo cho UBND tỉnh Cao Bằng để ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai, thời hạn hoàn thành đến hết ngày 12/10/2025.