Petrovietnam vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai

(TBTCO) - Trước những ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức hỗ trợ khẩn cấp 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh, tính đến tối 21/11, mưa lũ lịch sử tại Đắk Lắk đã làm 27 người chết, 8 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó trên 18.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Toàn tỉnh có 358 điểm trường và 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Tỉnh Đắk Lắk đang gánh chịu hậu quả nặng nề với hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn người dân bị cô lập do nước lớn. Thống kê đến tối 21/11, mưa lũ làm 27 người tử vong và 8 người mất tích. Ước tính thiệt hại sơ bộ do mưa lũ lịch sử gây ra tại địa phương là hơn 4.500 tỷ đồng.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại rất lớn với hơn 63.000 ha cây trồng ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị ngập úng, cuốn trôi; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc mất do lũ (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng). Trong nuôi trồng thủy sản, khoảng 127.000/181.349 lồng nuôi, cùng 1.000 ha nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại, gây tổng tổn thất trên 2.000 tỷ đồng.

Hạ tầng thiết yếu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, 6/9 nhà máy cấp nước sạch dừng hoạt động; 21 điểm sạt lở, ngập tắc giao thông trên quốc lộ và tỉnh lộ; nhiều tuyến đường xã bị chia cắt. Cùng với đó, hàng loạt công trình thủy lợi, kênh mương bị sạt lở. Có tới 118.823 hộ dân bị mất điện trong những ngày mưa lũ cao điểm. Tổng giá trị thiệt hại sơ bộ ước tính đã vượt 4.500 tỷ đồng.

Trước những khó khăn hàng nghìn đồng bào Đắk Lắk đang phải đối mặt, Petrovietnam đã khẩn trương tổ chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm để kịp thời vận chuyển đến những địa phương bị ảnh hưởng. Trong đó, Tập đoàn đã kịp thời vận chuyển các nhu yếu phẩm gồm 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đến các địa điểm tiếp nhận tại thời điểm mưa lũ lịch sử đang ở đỉnh điểm. Cùng với đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn đã chung tay, hỗ trợ thêm 1.800 bình nước (loại 5 lít) để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Các hoạt động trên được Petrovietnam thực hiện với mong muốn góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, nước sạch của người dân ở các khu vực đang bị cô lập. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội và truyền thống “Nghĩa tình đong đầy” của tập thể người lao động Petrovietnam đối với cộng đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tỉnh Đắk Lắk, Petrovietnam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội nhằm kịp thời hỗ trợ người dân tại những tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trước đó, Petrovietnam liên tục triển khai các chương trình an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai. Tập đoàn đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho tỉnh Thừa Thiên Huế, 5 tỷ đồng cho TP Đà Nẵng, 3 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị và 3 tỷ đồng cho Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả mưa lũ cuối tháng 10. Petrovietnam còn tham gia hỗ trợ tái thiết nhà cửa bị sập, hư hỏng do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.