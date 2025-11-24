(TBTCO) - Sáng 24/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phát động ủng hộ đồng bàobị thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại các địa phương miền Trung, Tây Nguyên.

Liên tiếp trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phải hứng chịu và chống chọi với cơn bão số 13 và các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nền về người và tài sản, nhất là tại các tỉnh: Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng,… Nhiều người đã thiệt mạng và mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, hoa màu và gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, đường xã bị sạt lở, chia cắt và nhiều khu vực còn bị cô lập.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và tinh thần “nghĩa tình đong đầy” của Petrovietnam và người lao động trong Tập đoàn; Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Tập đoàn phát động và kêu gọi toàn thể Đảng viên, CBCNV và người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia để hỗ trợ, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra, góp phần giúp đỡ đồng bào có thêm nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm vượt qua khó khăn để dần ổn định đời sống, sinh hoạt, tái thiết sản xuất.

Các cán bộ, người lao động tại BMQL&ĐH Petrovietnam trực tiếp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mua lũ thông qua bỏ thùng quyên góp và quét mã QR code.

Phát biểu tại Lễ phát động ủng hộ, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã kêu gọi toàn thể người lao động Petrovietnam trong khả năng của mỗi người, phát huy văn hóa nghĩa tình người dầu khí chia sẻ với nhân dân, đồng bào vùng lũ, nếu được thì tối thiểu là một ngày lương để ủng hộ cho đồng bào. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng kêu gọi người lao động trong toàn tập đoàn nỗ lực sản xuất kinh doanh, phấn đấu cao nhất để hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025.

Các cán bộ, người lao động tại BMQL&ĐH Petrovietnam trực tiếp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mua lũ thông qua bỏ thùng quyên góp và quét mã QR code.

Trước lễ phát động, Petrovietnam đã ủng hộ các địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 13 và mưa lũ những ngày qua gồm các tỉnh: Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng 25 tỷ đồng, bổ sung thêm 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ trước. Cho đến nay, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên, người lao động đã ủng hộ 115 tỷ đồng tới các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn Tập đoàn cùng các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã luôn khẩn trương, tích cực đóng góp, chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm tới tận tay đồng bào và cán bộ Tập đoàn chịu ảnh hưởng do thiên tai.