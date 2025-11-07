Hỗ trợ 2.524 tỷ đồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Theo đó, các tỉnh được hỗ trợ là: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15306/BTC-NSNN ngày 02/10/2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, phạm vi, đối tượng và quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; báo cáo kết quả phân bổ kinh phí và việc triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ kinh phí...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực; trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách trung ương và xử lý theo quy định.

Vừa qua, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hàng chục nghìn hecta lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; 1.392 điểm trường bị tốc mái, hư hại; tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hiện nay các tỉnh đã và đang phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 một cách công khai, minh bạch.

Mưa bão làm sập nhà của người dân tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: TL

Ví dụ, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định phê duyệt hơn 640 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai từ đầu năm 2025 toàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, trong 640 tỷ đồng, có hỗ trợ hơn 518 tỷ đồng khắc phục, xử lý sạt lở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn các xã. Các công trình là cầu, tràn bị trôi, hư hỏng do mưa lũ, xử lý các công trình đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây mới các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...