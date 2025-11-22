(TBTCO) - Trước tình hình mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản đề nghị các Sở Công thương liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Triển khai Công điện số 9161/CĐ-BCT ngày 20/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành văn bản số 3413/TTTN-VP ngày 20/11/2025 đề nghị Sở Công thương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Đồng thời, các địa phương phải khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ để bảo đảm lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường phục vụ người dân, đặc biệt tại những khu vực đang bị chia cắt, cô lập do mưa lũ.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các vùng đang bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Cục yêu cầu các Sở Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành.

Các địa phương cần đôn đốc doanh nghiệp, hệ thống siêu thị và thương nhân xăng dầu triển khai dự trữ hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm…; đồng thời phối hợp với các siêu thị ở khu vực bị ảnh hưởng để điều phối nguồn hàng từ địa phương lân cận về phục vụ người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Các Sở phải xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng ứng phó nếu thiên tai gây chia cắt địa bàn.

Cục cũng yêu cầu chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường theo sát diễn biến thị trường; tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng thiết yếu, xăng dầu và vật liệu xây dựng phục vụ sửa chữa nhà cửa như gạch, ngói, tôn, sắt thép…

Song song đó, các địa phương phải rà soát tình hình hư hỏng tại chợ, siêu thị, cửa hàng xăng dầu; phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ khôi phục địa điểm kinh doanh bị ảnh hưởng để sớm hoạt động trở lại, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Đối với các khu vực bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt, Sở Công Thương cần phối hợp với lực lượng chức năng sử dụng phương tiện chuyên dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân.