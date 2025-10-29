Chứng khoán phái sinh ngày 29/10: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index tiến gần đỉnh cũ

(TBTCO) - Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến thận trọng tiếp tục được duy trì trong bối cảnh chỉ số VN30-Index quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.950 điểm.

Giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần VN41I1FB0002 kết phiên ngày 29/10 tăng 6,1 điểm (+0,31%) lên 1.947 điểm. Với mức tăng cao hơn chỉ số cơ sở (VN30-Index đóng cửa tăng 0,02%), mức chênh lệch âm đã thu hẹp còn -2,76 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN41I1G3000 và VN41I1G6000 vẫn duy trì mức chênh lệch từ -4,86 đến -20,66 điểm. Hai hợp đồng đáo hạn vào tháng 3/2026 và tháng 6/2026 đều giảm giá, phản ánh tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt với triển vọng trung hạn, dù phe Long vẫn áp đảo hơn ở nhóm hợp đồng kỳ hạn ngắn.

Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm mạnh -33,2% so với phiên trước, cho thấy các nhà đầu tư đã giảm đáng kể các vị thế đầu cơ, chuyển hướng sang nắm giữ phòng thủ. Khối lượng mở (OI) phiên 29/10 cũng giảm 16% với 33.933 hợp đồng.

Giá hợp đồng tương lai phân hóa tại các kỳ hạn

So với phiên biến động mạnh hôm qua, mức chênh lệch giữa mức thấp nhất và cao nhất của VN30-Index trong phiên hôm nay chỉ quanh 20 điểm. Chỉ số này mở cửa phiên giao dịch trong trạng thái "lình xình" quanh tham chiếu và duy trì sắc đỏ nhẹ trong phần lớn thời gian buổi sáng. Tuy nhiên, khi gần hết phiên sáng, lực cầu xuất hiện trở lại tại một số mã dẫn dắt như VJC và FPT, giúp chỉ số lấy lại đà tăng.

Dòng tiền lan tỏa mạnh hơn sang nhóm ngân hàng và thép khi sang phiên chiều. Cổ phiếu vốn hóa lớn ngành ngân hàng và thép như HDB, SHB, HPG kéo VN30-Index đảo chiều tăng gần 15 điểm. Kết phiên, VN30-Index đóng cửa tại 1.949,76 điểm, tăng 0,48 điểm (+0,02%), trong khi VN100 tăng 0,29% lên 1.859,11 điểm. Thanh khoản thấp hơn phiên hôm qua, nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình.

Theo chuyên gia từ VCBS, việc dòng tiền bắt đáy xuất hiện và lan tỏa ở nhiều nhóm ngành cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn đang nghiêng về tích cực. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc quanh vùng đỉnh cũ 1.950 - 1.960 điểm của VN30-Index sẽ tiếp tục thử thách độ bền của lực cầu trong những phiên tới. Các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh cũng đang theo dõi sát sao ngưỡng tâm lý quan trọng này./.