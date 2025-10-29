Phát hành mới ổn định, thanh khoản trái phiếu riêng lẻ tiếp tục cải thiện

(TBTCO) - Tuần qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ghi nhận diễn biến sôi động với hoạt động phát hành duy trì ổn định, giao dịch tăng 12% và mua lại được đẩy mạnh.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 20/10 – 24/10 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Trong tuần, thị trường có 5 đợt phát hành với tổng giá trị 42.040 tỷ đồng.

Tính lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị phát hành đạt 465.792 tỷ đồng, trong đó có 27 đợt phát hành ra công chúng với quy mô 13.349 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng giá trị, và 369 đợt phát hành riêng lẻ đạt 416.209 tỷ đồng, tương ứng 89,4%.

Song song với hoạt động phát hành mới, thị trường ghi nhận sự gia tăng đáng kể ở hoạt động mua lại trước hạn. Trong tuần, các doanh nghiệp đã mua lại 1.415 tỷ đồng trái phiếu, nâng tổng giá trị mua lại từ đầu năm lên 245.257 tỷ đồng, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô mua lại, chiếm khoảng 66,8% tổng giá trị, tương ứng 163.763 tỷ đồng.

Theo VBMA, phần còn lại của năm 2025 sẽ có khoảng 32.900 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, trong đó nhóm bất động sản chiếm 39,2% với giá trị 12.895 tỷ đồng, còn nhóm ngân hàng chiếm 24,6% với 8.090 tỷ đồng.

Cơ cấu này cho thấy áp lực đáo hạn vẫn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp bất động sản – lĩnh vực vốn đang trong quá trình tái cơ cấu nợ và phục hồi dòng tiền. Dù vậy, việc tỷ trọng đáo hạn ở nhóm ngân hàng cũng gia tăng đáng kể phản ánh nhu cầu cân đối lại nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Trong tuần, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 4.203 tỷ đồng/ngày, tăng 12% so với tuần trước. Tính từ đầu năm, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1.091 nghìn tỷ đồng.