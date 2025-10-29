Hoàng Anh Gia Lai lên kế hoạch niêm yết công ty con, mở rộng đầu tư nông nghiệp quy mô lớn

(TBTCO) - Với kế hoạch niêm yết hai công ty con và mở rộng đầu tư nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai đặt nền móng cho chu kỳ tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã Ck: HAG) mới ban hành nghị quyết thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược tái cấu trúc và mở rộng hoạt động đầu tư của tập đoàn.

Theo nghị quyết, HAGL dự kiến đưa Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai lên sàn trong năm 2026, tiếp đó là Công ty cổ phần Gia Súc Lơ Pang vào năm 2027. Hai doanh nghiệp sẽ tiến hành tìm kiếm đơn vị tư vấn, thực hiện thẩm định giá trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phát hành và lựa chọn sàn giao dịch phù hợp. Lộ trình niêm yết sẽ được triển khai theo tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và định hướng phát triển lâu dài của HAGL trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh kế hoạch niêm yết, HAGL cũng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất. Theo chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp đặt mục tiêu trồng 2.000 ha cà phê giống Arabica trong năm 2025. Sau khi hoàn tất triển khai diện tích này, HAGL quyết định mở rộng thêm 1.000 ha, nâng tổng quy mô trồng mới trong năm lên 3.000 ha. Đây là bước đi thể hiện tham vọng tái định vị HAGL trên bản đồ nông nghiệp khu vực, hướng đến mô hình sản xuất quy mô lớn, hiện đại và bền vững.

Lộ trình đầu tư được hoạch định rõ ràng cho giai đoạn kế tiếp. Để đạt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng vào năm 2028, HAGL dự kiến tiếp tục trồng mới 3.500 ha cà phê mỗi năm trong hai năm 2026 và 2027. Khi hoàn tất, tổng diện tích trồng cà phê của tập đoàn sẽ đạt khoảng 10.000 ha, với cơ cấu giống cây trồng gồm 70% Arabica và 30% Robusta – phù hợp với định hướng sản xuất các sản phẩm giá trị cao phục vụ xuất khẩu.

Cùng với vùng nguyên liệu, HAGL lên kế hoạch xây dựng chuỗi chế biến đồng bộ với hai nhà máy quy mô lớn: một đặt tại Lào, công suất 1.500 tấn mỗi ngày, và một đặt tại Việt Nam, công suất 700 tấn mỗi ngày. Cả hai sẽ ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến nhằm đảm bảo chất lượng và đồng nhất sản phẩm, qua đó nâng cao vị thế cà phê HAGL trên thị trường quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đầu tư hệ thống kho lạnh tổng diện tích 20.000 m² để cấp đông sầu riêng, cùng ba nhà máy chế biến đặt tại Lào và Việt Nam, tạo nền tảng cho chuỗi giá trị khép kín trong lĩnh vực cây ăn trái.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG kết phiên ngày 29/10 cổ phiếu HAG tăng trần với mức giá 16.950 đồng/cổ phiếu, tăng 6,94% so với phiên ngày hôm qua. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của HAGL hiện đạt 21.482 tỷ đồng./.