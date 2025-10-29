(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đạt những bước tiến rõ nét về hạ tầng, thể chế, tài chính số và đang "nước rút" hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025. Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, tập trung thúc đẩy tài chính toàn diện kỹ thuật số.

Ngày 29/10, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Diễn đàn cấp cao về "Thúc đẩy công nghệ số - mở rộng tiếp cận tài chính" tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cùng các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà khẳng định, phát triển tài chính toàn diện là một trong những ưu tiên chiến lược của Chính phủ Việt Nam, gắn với mục tiêu tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc triển khai Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ) đã tạo nền tảng quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tổng kết Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025 và xây dựng Chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tập trung thúc đẩy tài chính toàn diện số, coi công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo là đột phá quan trọng hàng đầu để xây dựng hệ sinh thái tài chính mở, an toàn, bền vững và bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau hơn 5 năm thực hiện chiến lược, theo Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực về khung thể chế, chính sách ngày càng hoàn thiện; hạ tầng thanh toán và mạng lưới cung ứng dịch vụ phát triển mạnh mẽ; các sản phẩm, dịch vụ tài chính số đa dạng hơn.

Cùng với đó, khả năng tiếp cận tài chính của người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các nhóm yếu thế được cải thiện rõ rệt. Các chỉ tiêu về tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản và thanh toán không dùng tiền mặt đều tăng nhanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế.

Việc triển khai thành công chiến lược này xuất phát từ chủ trương nhất quán và đồng bộ của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu của tài chính toàn diện.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; đồng thời, ban hành khung pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. ​

Nhìn lại 5 năm triển khai chiến lược, ông Chu Khánh Lân - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (Ngân hàng Nhà nước) khẳng định, công nghệ và dữ liệu là động lực giúp mở rộng phạm vi và độ sâu của tài chính toàn diện, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính mở, an toàn, bao trùm và bền vững.

Ông Lân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng dữ liệu dùng chung, tài chính mở và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, coi đây là nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đồng thời bảo đảm hệ thống ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.

Tại diễn đàn, ông Thomas Jacobs - Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Lào và Campuchia khẳng định, tài chính số không chỉ là động lực lớn cho đổi mới sáng tạo, mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý đi cùng đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực fintech năng động, nâng cao cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân.

Dù vậy, còn một số thách thức khi triển khai chiến lược được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, như chênh lệch hạ tầng số giữa các vùng miền, mức độ hiểu biết tài chính chưa đồng đều và rủi ro an ninh mạng.

Diễn đàn cấp cao về "Thúc đẩy công nghệ số - mở rộng tiếp cận tài chính" được tổ chức nhằm tăng cường đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tài chính toàn diện gắn với chuyển đổi số, qua đó góp phần định hình tương lai của tài chính toàn diện kỹ thuật số trong khu vực./.