Lợi nhuận của Điện Quang đảo chiều có lãi sau 2 năm thua lỗ

(TBTCO) - Sau 2 năm thua lỗ, Điện Quang ghi nhận bước cải thiện trong quý III/2025 khi lợi nhuận đảo chiều dương nhờ tiết giảm chi phí và khoản thu từ bán tài sản, song áp lực lỗ lũy kế vẫn còn lớn.

Công ty CP Tập đoàn Điện Quang (mã Ck: DQC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy kết quả kinh doanh đã có sự cải thiện nhất định nhưng vẫn còn nhiều thách thức trong quá trình phục hồi.

Cụ thể, trong kỳ quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 240,5 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng tương ứng, lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 48 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính trở nên đáng chú ý hơn ở phần chi phí khi chi phí tài chính tăng vọt lên 14 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm lần lượt 8% và 7%. Dù đã nỗ lực cắt giảm chi phí vận hành, DQC vẫn ghi nhận khoản lỗ thuần 11 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 4,6 tỷ đồng của quý III/2024.

Kết quả kinh doanh quý III của Tập đoàn Điện Quang.

Điểm sáng hiếm hoi trong kỳ là khoản lợi nhuận khác 14 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bán tài sản cố định, trái ngược hoàn toàn với mức lỗ gần 57 triệu đồng cùng kỳ. Nhờ khoản thu này, kết quả kinh doanh được “cứu vãn” đáng kể, giúp doanh nghiệp đảo chiều từ lỗ thuần sang lãi ròng 390 triệu đồng, cải thiện rõ rệt so với khoản lỗ 5,1 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,2 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DQC đạt 598 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ và ghi nhận lãi sau thuế 8,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,4 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 60% kế hoạch doanh thu và 41% mục tiêu lợi nhuận năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, lợi nhuận tích lũy vẫn chưa đủ để bù đắp phần lỗ nặng của hai năm trước, khiến DQC vẫn đang chịu lỗ lũy kế gần 76 tỷ đồng (riêng năm 2024 lỗ hơn 122 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DQC đạt 1.218 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tới 798 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 7%, phản ánh phần nào nỗ lực duy trì thanh khoản. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ xuống 327 tỷ đồng, song dự phòng phải thu khó đòi vẫn ở mức cao, gần 108 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 11%, lên 322 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu và thành phẩm phục vụ các đơn hàng cuối năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả giữ ở mức gần 430 tỷ đồng, gần như không biến động so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh 41%, còn 93 tỷ đồng, giúp giảm áp lực lãi vay và cải thiện khả năng cân đối tài chính trong ngắn hạn.

Một thách thức lớn đối với công ty là tình trạng lỗ lũy kế khiến cổ phiếu DQC vẫn nằm trong diện cảnh báo và kiểm soát của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Trong báo cáo gửi tới HOSE, doanh nghiệp cho biết đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này. Cụ thể, công ty tiếp tục đàm phán giảm giá nguyên vật liệu đầu vào, tinh gọn bộ máy quản lý, cắt giảm chi phí vận hành và tập trung nguồn lực vào các dự án, khách hàng và đối tác mới để mở rộng doanh thu.

Song song với đó, DQC ưu tiên phát triển các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao, đồng thời rà soát hiệu quả các khoản đầu tư, xem xét thoái vốn khỏi những lĩnh vực không còn tiềm năng. Doanh nghiệp cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các công ty con và công ty liên kết để đảm bảo việc ghi nhận sổ sách, đối chiếu công nợ và quản trị tài chính được thực hiện đúng quy định./.