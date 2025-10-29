HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc trị giá 79 triệu USD cho GELEX GELEX lần đầu công bố báo cáo tài chính áp dụng toàn diện chuẩn mực IFRS

Theo đó, quý III/2025, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.841 tỷđồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 27.877 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 1.253 tỷ đồng, tăng 149,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, GELEX đạt 3.443 tỷ đồng, tăng 51,7% so với cùng kỳ và vượt 13,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận bứt phá, GELEX vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng
Tính đến hết tháng 9/2025, biên lợi nhuận gộp toàn Tập đoàn đạt 20,7%, tăng mạnh so với 18,4% cùng kỳ năm trước.Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của GELEX đạt 65.251 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 31.983 tỷ đồng (tăng 40,1%).

Vốn chủ sở hữu đạt 27.625 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm.

Các hệ số nợ , hệ số khả năng thanh toán và khả năng trả nợ duy trì tương đối ổn định ở mức an toàn, đảm bảo sức khỏa tài chính của Tập đoàn./.