Chứng khoán phái sinh ngày 7/8: Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 7/8. Mức tăng của các hợp đồng không quá lớn tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng giảm so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 7/8, các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng trong phần lớn thời gian của phiên nhưng bất ngờ khi thu hẹp đà tăng đáng kể trong phiên ATC. Đóng cửa phiên, các hợp đồng tương lai tăng từ +5,3 điểm đến +23,4 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +11,54 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn giữ ở mức cao với gần 300 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 299.672 hợp đồng.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.728,8 điểm, tăng +5,3 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng ít hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng trạng thái âm với mức – 6,05 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 299.672 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 8 đã đạt 297.948 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, 41I1F8000 đang tạo mẫu hình 2 đỉnh tại 1.739 điểm với mẫu hình nến Hammer xuất hiện về cuối phiên. Tuy nhiên, xu hướng ở khung 1 giờ vẫn đang trong xu hướng tăng với điểm vi phạm tại 1.708 điểm. Mẫu hình giá cái nêm cũng cho thấy rủi ro kết thúc mẫu hình khi giá thủng 1.311 điểm. Như vậy, diễn biến tranh chấp có thể tiếp diễn với biên độ có thể mở rộng.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +11,54 điểm, kết phiên tại 1.734,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 701 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm đồng thời khối lượng duy trì ở mức cao và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch sôi động hơn.

Hiện tại, chỉ số đang kiểm tra lại ngưỡng 1.700 - 1.720 điểm trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Nếu chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại và chỉ số vượt thành công ngưỡng này thì xu hướng tăng sẽ bền vững hơn./.