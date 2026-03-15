Cử tri tỉnh Gia Lai hân hoan tham gia bầu cử

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng nhiều cử tri phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Sáng 15/3, hòa chung không khí hân hoan, phấn khởi của cử tri cả nước, tỉnh Gia Lai có gần 2,6 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 20, Tổ bầu cử số 3, phường Quy Nhơn Nam. Cùng dự có ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai.

Thực hiện quyền công dân nơi cư trú, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp bỏ phiếu vào hòm tại khu vực bỏ phiếu số 20 của phường Quy Nhơn Nam.

Khu vực bỏ phiếu số 20 thuộc đơn vị bầu cử số 3, phường Quy Nhơn Nam có tổng số 899 cử tri.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Thu Bắc - Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 khẳng định cuộc bầu cử hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đây cũng là đợt vận động sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thành công tốt đẹp, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 20 kêu gọi toàn thể cử tri hãy phát huy quyền làm chủ, tự giác, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu tiêu biểu để bầu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp bỏ phiếu đi bầu trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau phần khai mạc, Tổ bầu cử tiến hành bỏ phiếu theo trình tự quy định. Hai cử tri tiêu biểu được mời thực hiện bỏ phiếu đầu tiên gồm Phó Thủ tướng Hồ Quốc và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Cử tri phường Quy Nhơn Nam bỏ phiếu bầu cử.

Tiếp đến, các cử tri tại điểm bầu cử số 3 lần lượt thực hiện việc bỏ phiếu nghiêm túc, đúng quy định. Hoạt động bầu cử tại điểm bầu cử số 3, phường Quy Nhơn Nam đã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định, góp phần cùng địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam cho biết, sáng nay, tại 35 điểm bầu cử trên địa bàn phường, bà con cử tri đã có mặt từ rất sớm để dự lễ khai mạc. Sau khai mạc, người dân tiến hành đi bầu cử theo đúng quy định.

Theo Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, đến nay, toàn phường là có 55.574 cử tri ở 33 khu phố và 2 khu vực bầu cử riêng biệt đó là khu vực bầu cử tại Trường Đại học Quy Nhơn và khu vực bầu cử tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (trước) và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (sau) nhận phiếu bầu tại khu vực bầu cử.

Cũng trong sáng 15/3, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 17, khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (trước) và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiến hành bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu số 17 phục vụ cho 2.262 cử tri khu phố Hải Nam.