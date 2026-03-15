Chùm ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện quyền cử tri- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Cùng tham gia tại điểm bỏ phiếu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc…
Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: VGP
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tham dự bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Toàn phường có 68.769 cử tri được phân bố trên 68 tổ dân phố với 27 điểm bỏ phiếu. Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn phường Tây Hồ được chuẩn bị toàn diện, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, công khai, an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TPHCM). Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng tham gia bỏ phiếu tại đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP/Thu Giang
Hoà cùng không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện quyền công dân, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phúc Lợi. Toàn phường Phúc Lợi trên 40.230 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố; trong đó 36.459 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND phường. Hơn 3.400 cử tri tại Đơn vị bầu cử số 2 - Khu vực bầu cử số 7 đã thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031- Ảnh: VGP/Minh Khôi
Phó Thủ tướng Lê Thành Long bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 10-11, phường Giảng Võ, Hà Nội - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội - Ảnh: VGP/Trần Mạnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 23, phường Từ Liêm, Hà Nội - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 4, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP/Thu Sa
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thực hiện quyền công dân, tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 21, phường Ngọc Hà, Hà Nội - Ảnh: VGP
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội. Khu vực bỏ phiếu số 7 đơn vị bầu cử số 2 thuộc Tổ dân phố số 9, Tổ dân phố số 10 phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội có 1171 cử tri; trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng các đồng chí Ủy viên Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương… - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu phố 20, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - Ảnh: VGP
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: QĐND
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự lễ chào cờ khai mạc ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bí thư Thành ủy TP. HCM Trần Lưu Quang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân - Ảnh: VGP
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng - Ảnh: VGP
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Trấn Biên, Đồng Nai - Ảnh: VGP
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện bỏ phiếu bầu cử tại điểm bầu cử phường Trấn Biên, Đồng Nai - Ảnh: VGP