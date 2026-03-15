Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội. Khu vực bỏ phiếu số 7 đơn vị bầu cử số 2 thuộc Tổ dân phố số 9, Tổ dân phố số 10 phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội có 1171 cử tri; trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng các đồng chí Ủy viên Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương… - Ảnh: VGP/Thu Giang