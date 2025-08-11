Chứng khoán phái sinh ngày 11/8: Các hợp đồng tương lai tăng điểm, thanh khoản giảm nhẹ

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng điểm mạnh trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 11/8. Mức tăng của các hợp đồng tương tự như mức tăng của chỉ số cơ sở. Thanh khoản các hợp đồng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 11/8, các hợp đồng tương lai tiếp tục tăng và tạo đỉnh cao mới khi thị trường cơ sở tiếp tục đà tăng. Đóng cửa phiên, các hợp đồng tương lai tăng từ +6,5 điểm đến +14,3 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở tăng +12,82 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm so với phiên trước. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 257.393 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 8 đã đạt 256.239 hợp đồng.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.737,5 điểm, tăng +14,3 điểm so với phiên trước. Mức tăng của hợp đồng lớn hơn mức tăng của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp trạng thái âm với mức -4,4 điểm.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, 41I1F8000 đang hướng lên và đồ thị giá vẫn đang giữ trên MA20. Chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu điều chỉnh nhẹ trong khi cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang cho tín hiệu phân kỳ cho thấy quán tính tăng đang chậm lại, dự báo vùng 1.745 - 1.748 điểm sẽ được kiểm định lại.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 tăng +12,82 điểm, kết phiên tại 1.741,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 626 triệu đơn vị. VN30-Index tăng điểm đồng thời khối lượng duy trì ở mức cao và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy nhà đầu tư đã giao dịch sôi động hơn.

Hiện tại, chỉ số có khả năng sẽ kiểm tra lại ngưỡng 1.725 - 1.750 điểm trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Nếu chỉ báo cho tín hiệu mua trở lại và chỉ số vượt thành công ngưỡng này thì xu hướng tăng sẽ bền vững hơn./.