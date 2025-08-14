Tháng 7/2025: Chỉ số UPCoM-Index vượt mốc 105 điểm, thanh khoản tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường UPCoM tháng 7/2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh mẽ cả về thanh khoản và giá cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index tăng 4,75 điểm so với cuối tháng 6, kết thúc tháng tại phiên ngày 31/7/2025 đạt mốc 105,59 điểm.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch bình quân đạt 90,52 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 71% so với mức 53,03 triệu cổ phiếu/phiên của tháng 6/2025; giá trị giao dịch bình quân đạt 1.504,83 tỷ đồng/phiên, tăng gần 92% so với giá trị giao dịch bình quân tháng 6/2025.

Về thanh khoản, cổ phiếu ABB dẫn đầu toàn thị trường UPCoM trong tháng 7/2025 với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 28,34 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 13,61% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Theo sau là cổ phiếu HNG với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 8,30 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,99%. Đứng ở vị trí thứ ba là cổ phiếu BVB với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 8,30 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 3,98%. Hai cổ phiếu còn lại trong top 5 lần lượt là SBS và VGT, với tỷ trọng thanh khoản tương ứng là 2,68% và 2,65%.

Biểu đồ diễn biến chỉ số và khối lượng khớp lệnh trên UPCoM tháng 7

Về giá giao dịch, thị trường UPCoM trong tháng 7/2025 ghi nhận một số cổ phiếu có mức tăng giá ấn tượng so với cuối tháng trước. Dẫn đầu là mã NS2, với giá đóng cửa phiên ngày 31/7 đạt 39.000 đồng, tăng 150% so với mức 15.600 đồng tại ngày 30/6. Tiếp theo là mã MCG, tăng 105%, từ 1.700 đồng lên 3.500 đồng. Đứng thứ ba là mã VE9, ghi nhận mức tăng 100% so với tháng trước. Ngoài ra, trong nhóm cổ phiếu tăng mạnh còn có mã chứng khoán DNN và TAB, với mức tăng lần lượt là 100% và 82,9% so với giá đóng cửa ngày 30/6/2025.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận trạng thái bán ròng với giá trị 743 tỷ đồng, tăng khoảng 78% so với tháng 6/2025. Tổng giá trị giao dịch của khối ngoại đạt hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào gần 729 tỷ đồng và bán ra là 1.472 tỷ đồng.

Quy mô giao dịch tự doanh tháng 7/2025 đạt 567 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng 6/2025. Với giá trị mua vào 389 tỷ đồng và bán ra hơn 177 tỷ đồng, khối tự doanh tiếp tục mua ròng hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với mức mua ròng của tháng trước. Trong đó, cổ phiếu TSJ tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 86 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% quy mô toàn thị trường. Xếp sau là VGR với tổng giá trị giao dịch đạt gần 180 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là mua vào. Cổ phiếu ACV ghi nhận tổng giá trị tự doanh 106 tỷ đồng.

Thị trường UPCoM trong tháng 7/2025 ghi nhận 5 doanh nghiệp chính thức đưa vào giao dịch và 4 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tính đến ngày 31/7/2025, toàn thị trường có 887 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Giá trị vốn hóa bình quân đạt khoảng 1.427 nghìn tỷ đồng, tăng 0,74% so với cuối tháng trước./.