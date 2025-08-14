Chứng khoán ngày 14/8: Cổ phiếu vua “dẫn sóng”, VN-Index tiếp tục tăng

(TBTCO) - Trường chứng khoán hôm nay (14/8) tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch bùng nổ, khi VN-Index tăng hơn 29 điểm, vươn lên mức 1.640 điểm, thiết lập đỉnh lịch sử mới. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu VN30.

Chỉ số VN-Index tăng hơn 29 điểm

Trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng và chứng khoán, VN-Index bất ngờ mở rộng đà tăng ngay đầu phiên và duy trì sắc xanh tích cực, qua đó tiến lên mốc đỉnh lịch sử mới. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +29,09 điểm, lên mức 1.640,69 điểm.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VCB (+5,44), VPB (+3,92), MBB (+2,72), ACB (+2,16), VIC (+2.01)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu kéo chỉ số giảm trong phiên hôm nay gồm: GVR (-0,50), FPT (-0,44), MSN (-0,38), GEE (-0,30), VPL (-0,21)...

Tuy nhiên, độ rộng trên thị trường phân hóa, nghiêng về sắc đỏ khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 156 mã tăng giá, có 51 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 170 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ mở thị trường tương đối cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm, ngân hàng và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp, phân bón và nhựa là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng ghi nhận một phiên tăng mạnh +40,07 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 22 mã tăng trong khi đó chỉ có 8 mã giảm giá.

Liên tiếp những mốc điểm kỷ lục bị phá vỡ với thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức cao, tăng +6,6% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 1.826 triệu cổ phiếu (-6,76%), tương đương giá trị đạt 53.026 tỷ đồng (-5,41%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diến biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +5,46 điểm lên mức 285,15 điểm; chỉ số UPCoM-Index cũng tăng +0,53 điểm lên mức 109,95 điểm.

Trong khi thị trường chung khởi sắc, giao dịch khối ngoại lại trở thành điểm trừ khi tiếp đà bán ròng đột biến 2.409 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 2.366 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VJC được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 224 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VPB, VIX, CMG và PDR cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 49-86 tỷ đồng bán mạnh 375 tỷ đồng….

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 32 tỷ đồng.

Sự hưng phấn của thị trường có thể tiếp diễn

Mới chỉ bắt đầu bước vào phiên sáng, VN-Index ngay lập tức mở biên độ tăng sau tin tức giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng chiếm toàn bộ “spotlight” trong phiên giao dịch ngày hôm nay với mức tăng kịch trần tới từ cổ phiếu MBB và sau đó lan tới toàn bộ “nhà băng” khác khi cả HDB, VPB và ACB đều đóng cửa trong ngập tràn sắc tím. Hỗ trợ sức bật của chỉ số chung, các nhóm cổ phiếu riêng lẻ cũng sở hữu cho riêng mình những ngôi sao sáng như ngành bảo hiểm (BVH), xây dựng (CII), hàng không (VJC).

Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh chỉ quanh ngưỡng 1 – 1,5% đối với các bluechip như FPT, GVR do đó gây hiệu ứng giảm tới thị trường là không đáng kể. Với việc hầu hết dòng tiền tập trung vào nhóm “cổ phiếu vua”, thị trường tăng tới hơn 29 điểm, tuy nhiên số lượng mã giảm nhiều hơn số mã tăng phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành.

Những phiên trước, dòng tiền phân hóa sang từng mã có câu chuyện riêng, trong đó chủ yếu tìm kiếm cơ hội ở nhóm midcap. Hôm nay, các ngành trụ cột ngân hàng, chứng khoán trở lại làm động lực chính cho thị trường.

VN-Index duy trì mạch tăng điểm 9 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Quan sát trên bảng điện ngành ngân hàng không ghi nhận mã nào giảm giá. Ngoài những đại diện tăng trần gồm VPB, HDB, MBB, ACB và VAB, các cổ phiếu khác cũng tăng tốt. SHB, TPB, VCB đều tăng trên 3%. Trong top 10 mã góp điểm tăng cho VN-Index, có đến 8 mã đến từ nhóm ngân hàng. Hai ngành còn lại phân hóa hơn nhưng nhìn chung vẫn tích cực. Ở nhóm chứng khoán, VIX và MSB tăng hết biên độ. Sắc tím ở nhóm bất động sản ghi nhận CII, HDG và một số mã vốn hóa vừa và nhỏ khác.

Thị trường chứng khoán hôm nay lại tiếp tục một phiên bùng nổ rất mạnh của chứng trường Việt, VN-Index duy trì mạch tăng điểm 9 phiên liên tiếp, vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Đóng cửa ở mức cao nhất phiên, VN-Index lại thiết lập một mức đỉnh lịch sử mới. Hỗ trợ đà tăng cho thị trường trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu tài chính với chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm… đây đều là những nhóm ngành nhạy với thị trường trước thông tin giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ Ngân hàng nhà nước cho một số tổ chức tín dụng (giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/10/2025).

Thị trường bùng nổ, liên tiếp tăng điểm và thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy khả năng cao đà tăng điểm còn tiếp diễn. VN-Index đã vượt qua ngưỡng kháng cự kỳ vọng 1.625 điểm và có xác suất cao sẽ còn hướng đến các mốc điểm cao hơn, tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực chốt lời có thể cũng tăng./.