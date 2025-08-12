Chứng khoán ngày 12/8: Dòng tiền ủng hộ, VN-Index vững vàng trên đỉnh cao mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/8) tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm. Mặc dù có những rung lắc trong phiên, tuy nhiên vào cuối phiên, dòng tiền dồn vào nhóm bluechips đã giúp VN-Index bật hẳn lên, vượt mốc 1.600 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

VN-Index lấy lại mốc 1.600 điểm

Sau những phút đầu giờ khởi sắc, sức ép tăng dần vào cuối buổi sáng khiến VN-Index có thời điểm mất sạch điểm tăng. Tuy nhiên, lực cầu bùng nổ về cuối phiên chiều giúp chỉ số chính lấy lại những gì đã mất. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +11,36 điểm, lên mức 1.608,22 điểm (vượt lên vùng giá tâm lý 1.600 điểm).

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: BID (+2,18), LPB (+1,66), VCB (+0,98), MBB (+0,87), HDB (+0,84)…Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,47), SSI (-0,34), GEE (-0,33), VIB (-0,27), GEX (-0,25)...

Thị trường tiếp đà tăng điểm với độ rộng tương đối tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 176 mã tăng giá, có 53 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 156 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của VN-Index và độ mở nghiêng về sắc xanh với 14/21 nhóm ngành tăng điểm. Cảng biển, điện và phân bón là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dệt may, nhựa và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng +13,35 điểm, lên mức 1.755,25 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế với 19 mã tăng trong khi đó chỉ có 9 mã giảm giá và hai mã giữ giá.

Thị trường lần đầu tiên đóng cửa trên mốc điểm 1.600 với thanh khoản khớp lệnh đi ngang so với phiên hôm qua và xấp xỉ mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1.648 triệu cổ phiếu (+1,14%), tương đương giá trị đạt 45.460 tỷ đồng (+0,36%)

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ +0,01 điểm lên mức 276,47 điểm; chỉ số UPCoM-Index lại giảm nhẹ -0,05 điểm về mức 109,2 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng, nhưng giá trị giảm mạnh, chỉ còn 726 tỷ đồng phiên hôm nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 688 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VPB và STB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt là 103 tỷ đồng và 83 tỷ đồng; sếp sau, loạt cổ phiếu POW, CTG và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 43 - 83 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 171 tỷ đồng; tiếp theo, VHM, SSI và HPG là các mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 155 tỷ đồng, 124 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Nhiều nhóm ngành cùng tăng điểm

"Hụt hơi" vào cuối phiên sáng và VN-Index đứng trước áp lực xảy ra nhịp điều chỉnh mạnh. Chỉ số này giảm khá mạnh vào đầu phiên chiều, tuy nhiên lực cầu kịp thời nhập cuộc trở lại đã đưa VN-Index đóng cửa cao nhất ngày. Đồng hành cùng nhóm cảng biển, phiên chiều chứng kiến nỗ lực bứt phá tới từ các nhóm ngành như xây dựng, xây lắp (CII, DPG), bất động sản (KDH, PDR), ngân hàng (LPB, BID) và điện với mức tăng trần của POW. Mức tăng ấn tượng của các mã dẫn dắt cùng việc không xuất hiện chướng ngại vật nào gây cản trở đáng kể tới đà tăng đã giúp thị trường hình thành cây nến rút chân và đóng cửa cao nhất phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay phục hồi mạnh mẽ. LPB là cổ phiếu đột biến nhất, chốt phiên sáng mới tăng nhẹ 0,56%, sau đó lình xình suốt buổi chiều để đột nhiên bùng nổ trong khoảng 5 phút cuối. LPB đóng cửa tăng vọt 6,28%, trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng. MBB bùng nổ kém hơn, chiều nay chỉ tăng thêm 1,73% so với giá chốt buổi sáng, chốt trên tham chiếu 1,89%. Tuy nhiên MBB nhận dòng tiền khổng lồ, đẩy thanh khoản chiều nay tới 1.193,2 tỷ đồng và cả phiên đạt 1.181,1 tỷ đồng.

VN-Index có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, đóng cửa tiếp tục thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Ảnh: T.L

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng diễn biến tốt phiên chiều BID tăng thêm 0,85%, chốt phiên tăng 3,23%. CTG tăng thêm 1,69%, đảo chiều vượt tham chiếu 1,05%. HDB tăng thêm 1,58%, mở rộng thành tăng 3,58%. STB tăng thêm 1,31%, đảo chiều cuối phiên thành +0,56%. Ngược lại, ACB, SHB, VCB, VIB lại tụt giá. Dù vậy trong 10 cổ phiếu đỡ 9,4 điểm trong tổng mức tăng 11,36 điểm của VN-Index thì có 6 mã ngân hàng, đem về gần 7 điểm. Bên cạnh đó, một số mã cũng tốt như HPG tăng 1,24%, MBB tăng 1,89%, CII tăng 6,79%, FPT tăng 1,03%, MSN tăng 1,95%, PDR tăng 5,29%.

Ở nhóm giảm giá, một số mã tầm trung cũng chịu sức ép rõ rệt GEX giảm 2% với thanh khoản 880,7 tỷ đồng; VND giảm 2,23% với thanh khoản 626,8 tỷ đồng; HCM giảm 1,25% với thanh khoản 420,7 tỷ đồng; EIB giảm 1,08% với thanh khoản 319,6 tỷ đồng…

VN-Index có phiên tăng thứ 7 liên tiếp, đóng cửa tiếp tục thiết lập mức đỉnh lịch sử mới và vượt mốc 1.600 điểm. Dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường, song không còn xuất hiện sự bùng nổ như các phiên trước đó, khối lượng khớp lệnh chỉ tương đương mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng hôm nay cho thấy xu hướng tích cực của thị trường hoàn toàn chiếm ưu thế, dù có áp lực bán giữa phiên khiến có thời điểm VN-Index giảm gần 6 điểm./.