Chứng khoán ngày 8/8: VN-Index bứt phá qua nhịp rung lắc, nối dài mạch lập đỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/8) chứng kiến nhịp rung lắc khá mạnh phiên giao dịch cuối tuần. Sau nhiều lần đổi màu "xanh, đỏ", VN-Index chốt phiên tăng nhẹ hơn 3 điểm, qua đó tiếp tục lập đỉnh mới.

VN-Index tăng hơn 3 điểm

Ở vùng giá đỉnh mọi thời đại, mặc dù phải trải qua những cơn rung lắc giữ dội khó lường, “chuyến tàu” VN-Index lại tiếp tục cho thấy sức vượt gió rẽ sóng mãnh liệt khi đóng nến tuần cao nhất từ trước đến nay. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng +3,13 điểm, lên mức 1.584,95 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VIC (+1,84), VPB (+1,13), GEE (+0,74), GEX (+0,62), GAS (+0,61)…Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: : BID (-1,20), TCB (-0,89), HPG (-0,88), VJC (-0,75), GVR (- 0,46)…

Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm so với số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 177 mã tăng giá, có 51 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 155 mã giảm giá.

Đà tăng được duy trì nhưng độ mở thị trường khá cân bằng với 10/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành hàng và dịch vụ công nghiệp. Ở chiều ngược lại, ngân hàng, dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại giảm -5,77 điểm, về mức 1.729,08 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 18 mã giảm, 1 mã giữ giá tham chiếu và có 11 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên giao dịch trước đó và vẫn duy trì ở mức cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.861 triệu cổ phiếu (+8,5%), tương đương giá trị đạt 49.112 tỷ đồng (+10%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +1,6 điểm lên mức 272,46 điểm; chỉ số UPCoM-Index lại tăng +0,62 điểm lên mức 108,54 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng 803 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 834 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VPB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 225 tỷ đồng, loạt cổ phiếu GEX, CII và DCM cũng nằm top mua ròng với giá trị hơn trăm tỷ mỗi mã. Xếp tiếp theo, PDR được mua ròng 82 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu BID và SSI là mã bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị lần lượt 216 tỷ và 202 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như HPG, FPT và VCB đồng loạt bị bán mạnh với giá trị dao động từ 106 tỷ đồng tới 149 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 60 tỷ đồng.

Biến động xuất hiện đan xen trong đà tăng

Áp lực bán đã xuất hiện khiến VN-Index rung lắc và có thời điểm đánh rơi hơn 16 điểm (-16,36 điểm) trong ngày giao dịch cuối tuần hôm nay. Tuy vậy lực cầu vẫn rất mạnh giúp VN-Index hồi phục và kết phiên trong sắc xanh, tạo chuỗi 5 phiên tăng liên tục. Thanh khoản hôm nay có sự hồi phục so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh vượt (+16%) so với mức bình quân 20 phiên.

Trong phiên giao dịch hôm nay, ba cổ phiếu có tác động mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn là VIC, VPB và GAS. Trong số này VPB có màn lội ngược dòng ấn tượng nhất. Cả buổi sáng VPB lao dốc một mạch từ đỉnh tăng 2,07% ngay sau khi mở cửa xuống mức giảm 3,28% trước giờ nghỉ trưa. Cả buổi chiều là hành trình ngược lại: Giá phục hồi quay lại đỉnh cao nhất buổi sáng, tăng 2,07% so với tham chiếu. Thanh khoản VPB thuộc nhóm 5 mã giao dịch lớn nhất thị trường hôm nay, đạt 1.303,1 tỷ đồng.

Các nhịp rung lắc, biến động vẫn xuất hiện đan xen trong đà tăng hiện hữu của VN Index. Ảnh: T.L

Ở các cổ phiếu còn lại, VIC tăng 1,74%, GAS tăng 1,59% là hai mã duy nhất còn lại đáng kể trong nhóm vốn hóa hàng đầu. VHM, BID, TCB, CTG, HPG, MBB đều đỏ, trong đó BID giảm tới 1,85%, TCB giảm 1,43% và HPG giảm 1,75%. Toàn rổ VN30 chỉ có 11 mã tăng/18 mã giảm, chỉ số đại diện thậm chí giảm 0,33% so với tham chiếu. Một số mã tầm trung như VIB, PLX, SSB, DGC trong rổ này cũng tăng hơn 1% nhưng tác động điểm số rất hạn chế. Ngược lại phía giảm của rổ có tới 10 mã rơi hơn 1%, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn nhất.

Phần còn lại của thị trường cũng trải qua những rung lắc với biên độ rất lớn, độ rộng sàn HOSE phản ánh rõ nét điều này nhưng sau đó cũng có phục hồi kết quả khá tốt. Chỉ có điều sức mua không đồng đều. Trong 177 mã xanh lúc đóng cửa có 104 cổ phiếu ghi nhận mức tăng hơn 1% thì giao dịch trên trăm tỷ đồng thanh khoản xuất hiện với khoảng 35 mã. PDR, CII, PVD, HAG, GEE là những cổ phiếu kịch trần với thanh khoản rất tốt. Nhóm thanh khoản thấp hơn có DPM, BIC, TCD, TDC, OGC, HTN, BCG, HT1 cũng kịch trần.

Các chuyên gia nhận định các nhịp rung lắc, biến động vẫn xuất hiện đan xen trong đà tăng hiện hữu của VN Index. Điều này được giải thích bởi hoạt động giao dịch sẽ cẩn trọng hơn sau nhịp biến động bất ngờ vào ngày 05/08, các cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của thị trường trong những phiên gần đây đang ghi nhận RSI tiến sâu vào vùng quá mua. Hỗ trợ gần của VN- Index là ngưỡng điểm 1.570 – 1.575./.