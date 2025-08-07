Chứng khoán ngày 7/8: Tiếp đà tăng điểm, VN-Index đóng cửa ở mức đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/8) tiếp tục duy trì xu hướng tăng, VN-Index có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp dù cho chỉ số hiện ở vùng đỉnh mọi thời đại và lực cầu vẫn cho thấy sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

Chỉ số VN-Index tăng hơn 8 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp đà tăng điểm khá khởi sắc bất chấp VN-Index nhiều lần gặp rung lắc. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +8,1 điểm, lên mức 1.581,81 điểm.

Thị trường tiếp đà tăng điểm với độ rộng tương đối tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 223 mã tăng giá, có 47 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 106 mã giảm giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 7/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VPB (+3,65), HPG (+2,63), BID (+1,59), TPB (+0,82), GVR (+0,81).…Chiều ngược lại, các cổ phiếu kéo chỉ số giảm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-3,06), VHM (-2,32), VCB (-1,15), GEX (-0,35), GEE (- 0,29).

Đà tăng được duy trì và độ mở thị trường bao trùm bởi sắc xanh với 16/21 nhóm ngành tăng điểm. Thép, phân bón và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thực phẩm tiêu dùng và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +11,54 điểm lên mức 1.734,85 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế với 17 mã tăng trong khi đó chỉ có 2 mã giữ tham chiếu và 11 mã giảm giá.

Phiên rút chân và đóng cửa giá xanh của thị trường với thanh khoản khớp lệnh cao hơn +21% so với phiên qua và nhỉnh hơn +4,4% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.703 triệu cổ phiếu (+24,16%), tương đương giá trị đạt 44.350 tỷ đồng (+13.60%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +2,2 điểm lên mức 270,86 điểm; còn chỉ số UPCoM-Index tăng +0,46 điểm lên mức 107,92 điểm.

Trong phiên hôm nay, giao dịch khối khá cân bằng khi ﻿bán ròng 67 tỷ đồng trong phiên nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 81 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VPB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường khoảng 443 tỷ đồng, HPG cũng được rót ròng 386 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 cổ phiếu ngân hàng TPB và STB được mua ròng trên trăm tỷ mỗi mã trong phiên hôm nay. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT là mã bị bán ròng mạnh nhất phiên hôm nay với giá trị 369 tỷ đồng. Ngoài ra, các cổ phiếu khác như GEX, VCB, VIX và VHM cùng bị "xả" mạnh với giá trị dao động từ 103 tỷ đồng tới 158 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 54 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển tới cổ phiếu nhỏ và vừa

Phiên chiều ghi nhận mức tăng kịch trần của hai mã ngành ngân hàng đã “làm mưa làm gió” trên thị trường giai đoạn qua là TPB và VPB giúp chỉ số rút chân và đóng cửa ở ngưỡng giá xanh. Đồng hành cùng hai “nhà băng”, các nhóm cổ phiếu có tính chất dẫn dắt cũng đóng góp đáng kể vào phiên tăng điểm như thép (HPG), bất động sản (KDH), xây dựng (FCN, CII) và thủy sản (ANV, IDI). Ở chiều ngược lại, bộ đôi VIC, VHM chịu áp lực điều chỉnh và dường như muốn cuốn bay nỗ lực tăng giá của toàn thị trường.

Cả VN-Index lẫn VN30-Index chiều nay biến động tăng giảm liên tục và chỉ mạnh lên một chút gần cuối phiên. Trong khi đó chỉ số midcap và smallcap đi lên liên tục, càng về cuối càng tốt. VN-Index đóng cửa tăng 0,51% (+8,1 điểm), VN30-Index tăng 0,67% nhưng midcap tăng 1,07% và smallcap tăng 1,3%.

Đà tăng chưa có tín hiệu dừng lại, VN-Index có mạch tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Trên sàn HOSE có 15 cổ phiếu đóng cửa giá kịch trần thì rổ VN30 chỉ đóng góp hai mã là VPB và TPB. Trong tổng số 80 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên thì nhóm bluechips cũng chỉ có 5 mã. Điều này xác nhận sức mạnh giá nổi bật ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đặc biệt nhóm smallcap phiên này tăng mạnh thanh khoản 35,4% so với phiên trước, đạt 3.683 tỷ đồng. Trong khi đó VN30 tăng thanh khoản 15,6%, midcap tăng 12,2%.

Bên cạnh đó, rổ Smallcap cũng có những cổ phiếu tăng kịch trần với thanh khoản cả trăm tỷ đồng như VDS khớp 166,5 tỷ đồng, FCN khớp 161,4 tỷ đồng, ORS khớp 206,7 tỷ đồng, LCG khớp 181,4 tỷ đồng. Midcap hôm nay cũng xuất hiện các cổ phiếu kịch trần và giao dịch lớn như CII, ANV, DXS, DPM. Ngoài ra DIG, VSC, HCM, DXG, DCM, HHV, GMD… khớp 300 tỷ tới 500 tỷ đồng là phổ biến.

Đà tăng chưa có tín hiệu dừng lại, VN-Index có mạch tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản phiên hôm nay tăng nhẹ so với phiên hôm qua và khối lượng khớp lệnh đã quay lại vượt mốc bình quân 20 phiên (+4,4%) sau phiên sụt giảm của hôm qua. Kết phiên, VN-Index hình thành mẫu hình nến đảo chiều báo hiệu đà tăng có khả năng sẽ chững lại trong các phiên tới./.