Chứng khoán ngày 11/8: Tiếp tục bứt phá, VN-Index đã có lúc vượt đỉnh 1.600 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/8) tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo khi đưa VN-Index tràn ngập trong sắc xanh xuyên suốt phiên giao dịch đầu tuần. Dòng tiền mạnh giúp chỉ số này đã từng có lúc vượt nhẹ mốc 1.600 điểm, trước khi đà tăng thu hẹp đôi chút về cuối phiên.

VN-Index tăng gần 12 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên phiên giao dịch đầu tuần khởi sắc. Đà tăng được duy trì trong suốt phiên giao dịch. Lực vào của dòng tiền có giảm so với phiên trước nhưng vẫn tốt giúp chỉ số VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc tâm lý 1.600 điểm.

Khi vượt nhẹ ngưỡng 1.600 điểm, áp lực bán nhẹ xuất hiện khiến VN-Index đóng cửa dưới mốc này. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng gần +12 điểm, lên mức 1.596,86 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 11/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: MSN (+2,00), GVR (+1,98), MBB (+1,84), VCB (+1,17), SSI (+0,97)…Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-1,33), VHM (-1,22), VRE (-0,34), BSR (-0,25), CTG (- 0,25).

Thị trường tiếp đà tăng điểm với độ rộng tương đối tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 228 mã tăng giá, có 55 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 97 mã giảm giá.

Ngày giao dịch hứng khởi của VN-Index với 13/21 nhóm ngành đóng cửa sắc xanh. Bất động sản khu công nghiệp, chứng khoán và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, hóa chất và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng +12,82 điểm, lên mức 1.741,9 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm ưu thế với 21 mã tăng trong khi đó chỉ có 9 mã mã giảm giá.

Phiên tăng điểm của thị trường với thanh khoản khớp lệnh tương đương so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1.630 triệu cổ phiếu (-12,63%), tương đương giá trị đạt 45.294 tỷ đồng (-8,0%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +4 điểm lên mức 276,46 điểm; chỉ số UPCoM-Index lại tăng +0,71 điểm lên mức 109,25 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng với giá trị 649 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên nay. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 619 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VPB và SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt là 120 tỷ và 108 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu MSN, SSI và VND cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 57-93 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 193 tỷ đồng. Tiếp theo, FPT và GEX là 2 mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 123 tỷ đồng và 102 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Dòng tiền luân chuyển tích cực

Phiên giao dịch sáng nay cho thấy sức mạnh của các nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản thì phiên chiều tới lượt dòng chứng khoán "cất cao tiếng nói" với mức tăng ấn tượng từ cổ phiếu SSI, MSN, GVR và MBB là ba mã cổ phiếu khởi tạo động lượng tăng điểm mạnh nhất cho thị trường. Trong khi ở chiều ngược lại, tiếp tục là hai cái tên quen thuộc VIC và VHM đè nặng lên chỉ số chung. Mặc dù không thể đóng cửa cao nhất phiên, VN-Index vẫn cho thấy ý chí bứt phá mạnh mẽ khi chính thức có phiên đóng cửa giá cao nhất mọi thời đại và các kỷ lục về điểm số liên tục bị phá vỡ với thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức cao.

VIC phiên chiều giảm mạnh khi chốt phiên sáng đang tăng 1,2% nhưng đóng cửa lại giảm tới 1,28%. VHM cũng tụt khoảng 1,16% so với buổi sáng, thành giảm 1,37% so với tham chiếu lúc kết phiên. Chỉ riêng hai mã lớn này đã khiến VN-Index mất đi 2,6 điểm. Thống kê rổ VN30 có 14 cổ phiếu tụt giá chiều nay, trong đó bao gồm cả VCB, FPT, GAS, TCB đều là các mã vốn hóa lớn. Điều này kiềm chế khả năng tăng vượt ngưỡng 1.600 điểm dù trong phiên có tới 3 lần chỉ số nhích qua.

Trong khi đó, MSN vẫn “chắc chân” ở giá kịch trần với thanh khoản 585,3 tỷ đồng. Các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng rất mạnh là SSI tăng 5,63%, GVR tăng 6,54%, SHB tăng 2,41%, VJC tăng 2,06%, SSB tăng 1,99%...

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới. Ảnh: T.L

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Thanh khoản trong phiên hôm nay sụt giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước và khối lượng khớp lệnh tương đương với mức trung bình 20 phiên. Điểm đáng chú ý là VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.600 điểm, nhưng kết phiên chưa thể chinh phục được mốc này. Dòng tiền nhìn chung vẫn đang rất khỏe và chưa có tín hiệu tiêu cực đáng chú ý nào thay đổi xu hướng tăng điểm của thị trường./.