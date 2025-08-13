(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/8) trải qua phiên giao dịch đầy bất ngờ. VN-Index tưởng chừng sẽ giảm mạnh khi có thời điểm giảm trên 20 điểm về mốc 1.585 điểm. Song sau đó, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên giúp chỉ số đóng cửa với sắc xanh.

VN-Index "lội ngược dòng thành công"

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa với tâm lý rất lạc quan khi VN-Index vượt lên trên mốc 1.600 điểm. Thị trường tăng điểm đầu phiên, tuy nhiên áp lực bán ở vùng giá cao khiến VN-Index điều chỉnh mạnh về 1.585 điểm, sau đó lực cầu giá thấp gia tăng giúp trường phục hồi trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3,38 điểm, lên mức 1.611,6 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 13/8.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: MBB (+2,28), CTG (+2,08), MSN (+0,84), LPB (+0,83), BVH (+0,69)…Chiều ngược lại, các cổ phiếu kéo chỉ số giảm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-1,45), VCB (-0,97), FPT (-0,81), HPG (-0,71), GEX (- 0,56).

Thị trường tăng điểm với độ rộng tương đối cân bằng khi số cổ phiếu tăng giá tương đương với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 164 mã tăng giá, có 50 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 165 mã giảm giá.

Do mức tăng mạnh tới từ một số cổ phiếu bluechip dẫn tới việc VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên độ mở thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm với chỉ 9/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm, xây dựng và chứng khoán là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, bán lẻ và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại ghi nhận phiên giảm điểm nhẹ -1,54 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 16 mã tăng trong khi đó chỉ có 11 mã tăng giá và 3 mã giữ giá.

Phiên hồi phục với chân nến tương đối dài của thị trường với thanh khoản khớp lệnh tăng 17,7% so với phiên hôm qua và cao hơn cùng mức so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HOSE đạt 1.958 triệu cổ phiếu (+18,84%), tương đương giá trị đạt 56.061 tỷ đồng (+23,32%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính cũng có diến biến tích cực. Trong đó, chỉ số HNX-Index tăng +3,22 điểm lên mức 279,69 điểm; chỉ số UPCoM-Index cũng tăng +0,22 điểm lên mức 109,42 điểm.

Khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.551 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay hơn 1.479 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu ngân hàng SHB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 130 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu HCM, CMG, VPB và MSN cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 76 - 98 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu FPT là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 1.078 tỷ đồng. Tiếp theo, MWG, SSI và HPG là các mã bị bán ròng với giá trị lần lượt 192 tỷ đồng, 142 tỷ đồng và 107 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 31 tỷ đồng.

Lực cầu vẫn rất dồi dào

Thị trường chứng khoán hôm nay đứng trước ngưỡng cửa tâm lý khi điều chỉnh hơn 22 điểm vào thời điểm cuối phiên sáng với lực bán chiếm thế chủ đạo. Tuy nhiên, VN-Index cho thấy sức bật đáng nể tại vùng giá đỉnh mọi thời đại khi chỉ số quay ngoắt 180 độ, trở về ngưỡng giá xanh trong sự ngỡ ngàng của giới đầu tư.

Đóng góp nhiều nhất vào lực kéo trong phiên chiều phải kể đến bộ đôi bluechip ngành ngân hàng là MBB và CTG cùng sắc tím tới từ một số mã midcap ngành chứng khoán (CTS), bất động sản (HDG, NLG). Ở chiều ngược lại, VPB và VCB chịu áp lực điều chỉnh và gây giảm điểm lớn nhất tới chỉ số chung. Sự phân hóa diễn ra tương đối mạnh mẽ trong bối cảnh dòng tiền khó có dấu hiệu lan tỏa với số mã giảm điểm tương đương số mã tăng điểm.

VN-Index có phiên thứ 8 tăng điểm liên tiếp. Ảnh: T.L

Có thể thấy, trong phiên giao dịch hôm nay áp lực bán đã xuất hiện khiến VN-Index có lúc giảm khá sâu. Tuy nhiên lực cầu vẫn rất dồi dào và cuối phiên bất ngờ đảo chiều tăng điểm. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, khối lượng khớp lệnh đã vượt mức bình quân 20 phiên sau 2 phiên tương đương trước đó. Dù áp lực bán đã xuất hiện khiến thị trường có lúc giảm sâu, nhưng về cuối phiên lại được kéo lên xanh điểm giúp VN-Index có phiên thứ 8 tăng điểm liên tiếp. Tín hiệu trên cho thấy lực cầu vẫn đang rất mạnh và khả năng còn kéo VN-Index thiết lập mức điểm cao hơn trong các phiên tới hướng tới mốc (1.620 - 1.625) điểm.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index lại xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều đây là mẫu hình nến thứ 2 liên tiếp và thứ 4 trong 5 phiên gần đây. Tuy nhiên, VN-Index tăng điểm trong 3 phiên xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều trước đó./.