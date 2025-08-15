3 nhân sự Nam A Bank tham gia Hội đồng quản trị BCG Energy

(TBTCO) - Ngày 14/8/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần BCG Energy (mã Ck: BGE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ cổ đông tham dự hơn 80%, thể hiện sự quan tâm sát sao của cổ đông trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn biến động.

Thông tin tại đại hội cho biết, năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của BCG Energy đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2023, chủ yếu nhờ hiệu suất ổn định của các nhà máy điện mặt trời và sự mở rộng của mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp. Biên lợi nhuận gộp đạt gần 50%, cải thiện đáng kể so với năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kiểm toán ghi nhận mức lỗ 766 tỷ đồng, khác biệt lớn so với con số lãi 394 tỷ đồng trước kiểm toán, nguyên nhân đến từ việc trích lập dự phòng quy mô lớn và chưa ghi nhận lợi nhuận từ các dự án hợp tác kinh doanh.

Ban lãnh đạo BGE lý giải, đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng tối đa, tạo nền tảng tài chính bền vững cho giai đoạn tới.

Thời điểm hiện tại, các dự án của công ty đang vận hành ổn định, thậm chí có lúc vượt công suất thiết kế. Bên cạnh đó, các chỉ số an toàn vốn vẫn ở mức tích cực, với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 1,05 lần và hệ số thanh toán hiện hành 2,28 lần.

5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của BCG Energy ra mắt đại hội

Một trong những nội dung quan trọng được cổ đông thông qua tại đại hội là việc bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025 – 2030. 2 thành viên đương nhiệm gồm ông Ng Wee Siong Leonard và ông Nguyễn Mạnh Chiến được tín nhiệm tái cử và tiếp tục đảm nhận lần lượt nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, 3 gương mặt mới gồm ông Đặng Văn Hóa, bà Phạm Thị Mai Phương và ông Nguyễn Hữu Quốc đến từ Ngân hàng Nam Á đã chính thức gia nhập HĐQT BCG Energy.

Sự tham gia của các nhân sự mới đến từ Ngân hàng Nam Á được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn lực chuyên môn sâu về tài chính - ngân hàng, tạo điều kiện để BCG Energy nâng cao năng lực hoạch định vốn và chuẩn hóa hoạt động quản trị.

Song song với bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu gồm 2 gương mặt kỳ cựu là ông Đồng Hải Hà (Trưởng ban) và ông Nguyễn Viết Cương (Phó ban), và kiện toàn với nhân sự mới là ông Hoàng Quốc Trung.

Đại hội cũng thống nhất định hướng chiến lược tái cấu trúc tập trung vào ba trọng tâm: thu hồi hoặc chuyển nhượng những khoản đầu tư chưa phát huy hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các dự án có dòng tiền ổn định và tỷ suất sinh lời cao; đồng thời đẩy mạnh mảng điện mặt trời áp mái công nghiệp với thời gian triển khai nhanh, hiệu quả vốn tốt.

Hiện BCG Energy đã vận hành hơn 600 MW điện mặt trời, gần 300 MW đang triển khai và sở hữu danh mục gần 1GW dự án lớn trong Quy hoạch điện VIII, trải rộng từ điện mặt trời, điện gió đến điện rác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của BCG Energy cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu hơn 1.226 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 211 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 đạt 230 tỷ đồng./.