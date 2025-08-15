Chứng khoán ngày 15/8: Áp lực bán mạnh lên, VN-Index ngắt mạch tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (15/8) mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng chiếm ưu thế khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm. Dù vậy, điểm tích cực là VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Sau nhiều phiên liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp chỉnh đầu tiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -10,69 điểm, về mức 1.630 điểm.

Các cổ phiếu hỗ trợ cho VN-Index phiên này có: VJC (+1,27), BSR (+1,21), MBB (+0,96), VIX (+0,87), EIB (+0,65)... Chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BID (-1,86), VCB (-1,75), CTG (-1,49), TCB (-1,31), LPB (-0,82).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay chỉ có 84 mã tăng giá, có 27 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 261 mã giảm giá.

Với phiên giảm điểm, về nhóm ngành, độ mở thị trường nghiêng về phía tiêu cực với đa số ngành giảm điểm, trong đó ngành truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành ô tô và phụ tùng. Ở chiều ngược lại, ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bảo hiểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/8.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -10,53 điểm, về mức 1.783,25điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn với 19 mã giảm, 2 mã giữ giá tham chiếu và có 9 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên giao dịch trước đó vẫn duy trì ở mức cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 2.072 triệu cổ phiếu (+11%), tương đương giá trị đạt 59.466 tỷ đồng (+13%).

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại cũng giảm điểm. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -2,81 điểm về mức 282,34 điểm; chỉ số UPCoM-Index giảm -0,34 điểm về mức 109,61 điểm.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại duy trì bán ròng với giá trị bán tăng lên, đạt 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường, nối dài chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 3.016 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 174 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VND, CII, HCM và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 54 - 89 tỷ đồng mỗi mã. Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 700 tỷ đồng; FPT và MBB cũng bị "xả" mạnh lần lượt 509 tỷ và 500 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB và VCB với giá trị lần lượt 279 tỷ và 225 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 29 tỷ đồng.

Có thể đón nhận các nhịp rung lắc trong ngắn hạn

Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên sau phiên ATO, thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số chung vẫn trên tham chiếu nhưng số lượng cổ phiếu giảm nhiều hơn bên tăng. Tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" kéo dài gần cả phiên sáng. Đến những phút sát giờ nghỉ trưa, chỉ số chung mới bị kéo về dưới tham chiếu nhưng mức giảm không quá sâu.

Xuyên suốt nửa đầu buổi chiều, thị trường giằng co giữa hai màu xanh và đỏ với áp lực bán chiếm phần lớn. Gần sát phiên ATC, chỉ số mới có dấu hiệu giảm sâu ở mức hai con số, có lúc giảm 19 điểm với bên bán chiếm áp đảo, sau đó thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Chỉ số VN30-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,59%. Trong nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, vẫn có VHM tăng 0,11%, VPB tăng 0,97%, MBB tăng 2,36%. VIC và GAS trụ lại được ở tham chiếu, HPG giảm nhẹ 0,71%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay lại yếu hơn VCB giảm 1,38%, BID giảm 2,73%, TCB giảm 2,08%, CTG giảm 2,39%. Có thể thấy sự phân hóa khá mờ nhạt và dòng tiền chỉ còn nâng đỡ được số ít cổ phiếu.

Áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm, cắt đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp. Ảnh: T.L

Áp lực chốt lời gia tăng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm, cắt đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp trước đó. Điểm đáng chú ý trong phiên là VN-Index mở cửa bật tăng mạnh và có lúc đạt mức đỉnh cao lịch sử mới mốc 1.666 điểm. Tuy vậy khác với các phiên trước, đà tăng đã không thể duy trì thêm khi áp lực chốt lời xuất hiện tăng dần, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản khiến thị trường đảo chiều giảm điểm.

Về mặt kỹ thuật, thanh khoản tăng cao, cộng với thân nến giảm bao phủ gần như toàn bộ thân nến tăng điểm trước đó cho thấy nhịp tăng đã có tín hiệu chững lại. Quan sát các phiên có khối lượng bùng nổ gần đây thì có tới 75% là phiên VN-Index đóng cửa giảm điểm cho thấy khả năng cao ở vùng này sẽ có nhịp điều chỉnh./.