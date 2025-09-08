Thị trường chứng khoán Việt Nam: Kỳ vọng nâng hạng mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Sau giai đoạn tăng mạnh và phân hóa trong tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào chu kỳ biến động mới với kỳ vọng nâng hạng và dòng tiền nội lên ngôi. Trong khi khối ngoại tiếp tục rút ròng, lực đỡ từ các nhà đầu tư tổ chức trong nước đang trở thành động lực chính giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt và củng cố nền tảng thị trường trong trung và dài hạn.

Kỳ vọng nâng hạng mở sóng mới

Bước sang tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng tích cực sau giai đoạn tăng điểm phân hóa trong tháng 8. Dù dư địa tăng trưởng ngắn hạn có phần thu hẹp, nhưng động lực từ yếu tố vĩ mô quốc tế, triển vọng nâng hạng thị trường và sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền nội vẫn đang giữ vai trò chủ đạo, mở ra cơ hội lựa chọn cổ phiếu theo hướng chọn lọc và trung – dài hạn.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường hiện đang bước vào một chu kỳ mới với đặc trưng là các nhịp dao động mạnh, biên độ lớn. Điều này thể hiện rõ trong tháng 8 khi VN-Index chạm đỉnh lịch sử mới, nhưng đồng thời cũng trải qua các phiên rung lắc với mức dao động gần 100 điểm.

Trong bối cảnh đó, tâm lý nhà đầu tư vẫn giữ ở mức tích cực, nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất và khả năng Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 trong kỳ đánh giá sắp tới.

Các chuyên gia cho rằng, sau nhịp tăng mạnh, VN-Index đang tiến gần vùng định giá trung bình 10 năm, khiến áp lực chốt lời có thể xuất hiện trong ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến điều chỉnh, nếu xảy ra, được đánh giá là cần thiết để củng cố nền tảng cho xu hướng bền vững, với vùng hỗ trợ gần tại 1.650 điểm và trung hạn quanh 1.550 điểm.

Một trong những điểm sáng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tỷ trọng giao dịch từ nhóm này đã tăng đáng kể, từ mức 6 - 10% trong giai đoạn 2023 - 2024 lên tới 40 - 50% trong các tháng gần đây. Nhờ vậy, thanh khoản bình quân mỗi phiên trong tháng 8 đã đạt trên 46.600 tỷ đồng, tăng 42% so với tháng trước. Đây là dấu hiệu cho thấy nội lực thị trường đang được củng cố trong bối cảnh dòng vốn ngoại có xu hướng rút ròng, một phần do chiến lược tái cơ cấu danh mục tại các quỹ đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, triển vọng trung - dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. Các chuyên gia cho rằng, khả năng nâng hạng thị trường đang là câu chuyện trọng tâm, không chỉ tạo ra tâm lý kỳ vọng mà còn có thể mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn ngoại trong tương lai. Các cơ quan quản lý hiện đã có nhiều nỗ lực cải cách về cơ chế giao dịch, thanh toán và sở hữu để tiệm cận các tiêu chí của FTSE cũng như MSCI. Nếu quá trình này diễn ra đúng lộ trình, Việt Nam có thể được xem xét nâng hạng trong giai đoạn 2025 - 2026, từ đó nâng vị thế thị trường và cải thiện tính thanh khoản dài hạn.

Dòng tiền hướng về hạ tầng

Song song với kỳ vọng vĩ mô, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển của dòng tiền giữa các nhóm ngành thay vì chỉ tập trung vào các trụ cột truyền thống. Đây là một dấu hiệu tích cực, phản ánh chiến lược đầu tư linh hoạt và sự trưởng thành của dòng vốn nội. Trong đó, những ngành gắn liền với đầu tư công, hạ tầng, xây dựng, đặc biệt là vật liệu cơ bản – đang nổi lên như tâm điểm nhờ vào kế hoạch giải ngân đầu tư công tăng tốc trong các năm tới.

Nguồn: MBS.

Giai đoạn 2025 - 2030 được đánh giá là thời điểm bùng nổ của các dự án giao thông trọng điểm tại Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, được ước tính lên đến hàng chục triệu mét khối, phục vụ cho các tuyến cao tốc, đường vành đai và các dự án trọng điểm như sân bay, metro và hạ tầng liên kết vùng. Việc tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc cũng tạo thêm nhu cầu đột biến cho hạ tầng tại khu vực này, trong khi các dự án quốc gia như sân bay Long Thành tiếp tục là điểm tựa cho ngành xây dựng trong trung và dài hạn.

Đáng chú ý, nguồn cung đá xây dựng đạt chuẩn cho các công trình hạ tầng hiện đang có dấu hiệu khan hiếm, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, các doanh nghiệp sở hữu cụm mỏ lớn, có vị trí gần các dự án giao thông và đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng đang ở vị thế rất thuận lợi để đón đầu làn sóng đầu tư. Đây là lý do khiến nhóm cổ phiếu liên quan đến vật liệu xây dựng trở thành tâm điểm trong các báo cáo chiến lược đầu tư thời gian gần đây, khi vừa có tiềm năng tăng trưởng, vừa sở hữu định giá vẫn còn hấp dẫn so với mặt bằng chung.

Trong bối cảnh thị trường đang dần định hình một chu kỳ mới, giới phân tích nhận định rằng, chiến lược đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, gắn với các xu hướng phát triển dài hạn như đầu tư công, hạ tầng và đô thị hóa được xem là phù hợp.

Nhìn chung, dù thị trường có thể đối mặt với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời và thiếu vắng thông tin mới, nhưng triển vọng trung - dài hạn vẫn duy trì tích cực. Việc Việt Nam tiến gần hơn đến cơ hội nâng hạng, cùng với kỳ vọng phục hồi tăng trưởng và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương lớn, sẽ tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa cho thị trường trong những tháng cuối năm 2025 và xa hơn.