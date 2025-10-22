Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025 thành công tốt đẹp

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, tại Incheon (Hàn Quốc), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 (FMM 2025) đã được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Yun Cheol Koo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cùng đại diện các nền kinh tế thành viên APEC và nhiều tổ chức tài chính quốc tế.

Trao đổi tình hình kinh tế thế giới, các Bộ trưởng Tài chính đã cập nhật và chia sẻ về những biến động của kinh tế, thương mại và tài chính thế giới và khu vực, biến đổi khí hậu và những tác động đối với các nền kinh tế APEC. Nền kinh tế toàn cầu đã thể hiện khả năng phục hồi trong những năm gần đây, nhưng còn nhiều thách thức như căng thẳng địa kinh tế và thách thức nợ toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nền kinh tế APEC đang tăng cường hợp tác để thúc đẩy nỗ lực chung của khu vực để nâng cao khả năng phục hồi kinh tế.

Các nền kinh tế APEC nhấn mạnh cần duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt, tăng cường hợp tác đa phương là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực

Với chủ đề là “Tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực”, hội nghị đã tập trung vào 3 chủ đề ưu tiên của trong năm 2025 gồm: Đổi mới sáng tạo, tài chính số và chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng và khả năng phục hồi của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (hàng thứ nhất, đứng thứ ba bên phải) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc. Ảnh: Phương Linh

Về đổi mới sáng tạo và tài chính số, các nền kinh tế thành viên xác định tăng trưởng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực APEC, đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác để thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết những thách thức chung đang làm chậm quá trình đổi mới sáng tạo; lợi ích tiềm năng của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính đặc biệt trong việc tăng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Hội nghị nhận định AI là một công nghệ then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và củng cố tăng trưởng kinh tế trên mọi lĩnh vực. Để việc sử dụng hiệu quả AI đòi hỏi sự phối hợp và áp dụng tích cực của cả khu vực công và tư nhân và chính sách tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển và ứng dụng AI, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và củng cố sự ổn định tài chính. Sự phát triển bền vững của hệ sinh thái AI đòi hỏi việc bồi dưỡng và củng cố đội ngũ nhân lực AI lành nghề.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về các biện pháp để ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI trong lĩnh vực tài chính, những rủi ro và biện pháp cần thiết để phòng tránh rủi ro trong việc ứng dụng AI.

Về chính sách tài khóa, hội nghị nhận khẳng định tầm quan trọng của chính sách tài khóa trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn và khả năng phục hồi trên khắp các nền kinh tế APEC. Các thành viên APEC đã thảo luận về các biện pháp hỗ trợ hiệu quả tài khóa và tính bền vững trung và dài hạn trong bối cảnh những thách thức tài khóa như áp lực nợ, biến động nhân khẩu học và các rủi ro thiên tai. Trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với tài chính công, các biện pháp tài khóa nhằm tăng cường khả năng phục hồi trước những cú sốc bất lợi là vô cùng quan trọng. Giám sát tài khóa có trách nhiệm, bao gồm quản lý nợ thận trọng và tăng cường, lập ngân sách minh bạch, đáng tin cậy và quản lý rủi ro hiệu quả là cấp thiết để bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô và tạo đủ dư địa tài khóa cho các mục tiêu đầu tư chiến lược khác.

Bên cạnh đó, APEC khẳng định vai trò quan trọng của Quan hệ Đối tác công - tư (PPP) và chi tiêu chất lượng là cơ chế hiệu quả cho phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công. Cơ chế PPP có thể bổ sung cho đầu tư công bằng cách tận dụng vốn tư nhân và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Việt Nam mong muốn là thành viên tích cực góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của APEC

Chia sẻ về tình hình và triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đạt từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục triển khai mạnh mẽ các định hướng chiến lược quan trọng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ mọi vướng mắc về thể chế đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh để khơi thông nguồn lực xã hội; Phát triển kinh tế tư nhân; tạo động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32. Ảnh: Phương Linh

Trong lĩnh vực tài chính số, Bộ trưởng đã phát biểu đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực rất quan trọng trong phát triển kinh tế.

Bộ Tài chính Việt Nam đang triển khai một số công việc trọng tâm như đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính công, thị trường tài chính, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mặc dù có rất nhiều điểm tích cực góp phần chuyển đổi lĩnh vực tài chính, nhưng cần nhận thức rõ các rủi ro tiềm tàng do AI có thể đem lại, từ đó đưa ra các chia sẻ và nhận định về các biện pháp và định hướng đang thực hiện để ứng dụng AI một cách an toàn, minh bạch, bền vững.

Ở góc độ điều hành chính sách tài khóa trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng đối với tài chính công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam xác định chính sách tài khóa cần chuyển trọng tâm từ ổn định ngắn hạn sang đầu tư cơ cấu và quản lý rủi ro dài hạn. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: cải cách hệ thống chi tiêu xã hội bền vững; đầu tư chiến lược vào vốn nhân lực và công nghệ; quản trị tài khóa linh hoạt và tối ưu hóa nguồn thu, nâng cao hiệu suất chi tiêu công thông qua lập ngân sách theo kết quả.

Đối với tiến trình APEC nói chung, Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp hiệu quả và là thành viên tích cực góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực APEC.